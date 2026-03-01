Популярни
  2. Наполи
  Лукаку: Бях мъртъв преди да дойда в Наполи

Лукаку: Бях мъртъв преди да дойда в Наполи

  • 1 март 2026 | 04:42
  • 249
  • 0

Ромелу Лукаку призна, че първият му гол от девет месеца насам е бил емоционален момент, особено след като донесе победата на Наполи във Верона с 2:1 в срещата от 26-ия кръг на италианската Серия А. Белгийският национал чакаше 281 дни за първото си попадение на Ботуша от 23 май 2025 г. срещу Каляри.

„Щастлив съм за отбора. Жалко, че допуснахме онзи гол, но днес си тръгваме с трите точки“, каза Лукаку пред медиите след края на мача.

При празнуването на гола си Лукаку посочи с пръст към небето, тъй като това беше първото му попадение след смъртта на баща му и твърденията на семейството, че са били „изнудвани“ около погребението.

„Това бяха трудни месеци в личен план. Футболът ми е дал толкова много, а да загубя баща си по този начин беше тежко за преживяване. Продължавам напред заради децата си, заради братята си и заради Наполи, който ми даде толкова много“, сподели нападателят.

Централният нападател се събра отново с Антонио Конте в Наполи след съвместната им работа в Англия и в Интер, което му позволи за пореден път да съживи кариерата си след трудностите в Челси.

„Бях мъртъв играч, преди да дойда тук. Този сезон е труден, но трябва да се целим високо“, завърши Лукаку.

