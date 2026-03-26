Наполи се включва в битката за подписа на Горетцка

Леон Горетцка ще бъде свободен агент това лято, а Наполи е последният клуб, който се нареди на опашката за подписа му, присъединявайки се към Милан, Интер и Арсенал.

Договорът на 31-годишния германски национал с Байерн (Мюнхен) изтича на 30 юни и изглежда, че той няма намерение да го подновява. Това превръща футболиста в една от най-апетитните фигури на трансферния пазар, като няколко отбора от Серия "А" вече проявиха интерес към него.

Милан и Интер са готови да влязат в пряк двубой за подписа му, но сега „Кориере дело Спорт“ потвърждава, че и Наполи следи ситуацията отблизо.

Ако трансферът се осъществи, това ще бъде второ поредно лято, в което "партенопеите" привличат опитен играч със свободен трансфер, след като миналата година си осигуриха услугите на Кевин Де Бройне от Манчестър Сити.

Сред другите клубове, които проявяват интерес към Горетцка, са Ювентус, Атлетико Мадрид и Арсенал.

