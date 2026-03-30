Контузията на Ди Лоренцо тревожи Наполи

Капитанът на Наполи Джовани Ди Лоренцо може да остане извън терените за още един месец, тъй като контузията му се оказа по-сериозна от първоначалните прогнози.

Десният защитник не е играл от 31 януари, когато получи травма в коляното. Очакваше се той да се завърне в игра след паузата за националните отбори, но възстановяването му отнема повече време от предвиденото.

Капитанът на Наполи ще претърпи операция

Съществува вероятност той да не бъде на разположение до края на април, което означава, че ще пропусне голяма част от оставащия сезон, докато отборът е в разгара на битката за Скудетото.

До момента през кампанията Ди Лоренцо има 32 официални мача, в които е допринесъл с 1 гол и 3 асистенции за тима на Антонио Конте.

Снимки: Imago