Расмус Хойлунд: В Наполи отново се влюбих във футбола

Нападателят на Наполи Расмус Хойлунд, който играе в тима под наем от Манчестър Юнайтед до края на сезона, сподели своите впечатления от работата си под ръководството на бившия треньор на „червените дяволи“ Рубен Аморим.

„Получих това, което исках, от преминаването си в Наполи. В един момент почувствах, че за мен всичко е приключило в Манчестър Юнайтед. В Наполи отново се влюбих във футбола. Дори в Дания започнаха да ме отписват, но аз не спрях да вярвам в себе си", заяви Хойлунд винтервю за TV2.

„Сега играя в отбор и клуб, където вярват в мен. Тук има спортен директор, президент и треньор, които искат да работят с мен. В края на периода ми в Манчестър се чувствах сякаш съм затворник. Разбирах, че ако нещата продължат така, футболът нямаше да има голямо присъствие в живота ми“, откровен бе Хьойлунд.

От Наполи вече обявиха, че възнамеряват да откупят правата на датчанина от Манчестър Юнайтед, независимо от това дали отборът ще се класира за Шампионската лига.

