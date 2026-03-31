Барселона има все по-ясен план за лятната селекция

Ръководството на Барселона има доста ясен план за действие относно летните си трансферни цели. Приоритет е привличането на централен нападател, като най-желаното име е Хулиан Алварес заради неговите качества, възраст (26 години) и медиен потенциал, който също е от значение. Клубът търси и централен защитник с ляв крак, като Алесандро Бастони (26 години) е на челна позиция в списъка. Освен тези ключови позиции, има и други зони, в които нуждата от нови попълнения не е толкова належаща, но по които Барса все пак работи превантивно - ляво крило, краен защитник и вратар, пише "АС".

На левия фланг клубът има възможност да откупи за постоянно правата на Маркъс Рашфорд. За целта трябва да бъдат платени 30 милиона евро на Манчестър Юнайтед, а самият играч има договорена сериозна заплата. Търси се и краен защитник, който да може да подсили и двата фланга. Причината е, че отдясно няма нито един специалист, а отляво резервата на Балде – Жерар Мартин, се налага като централен бранител. Междувременно, пристигналият през зимата Жоао Кансело е собственост на Ал-Хилал, който ще поиска трансферна сума от всеки клуб, желаещ да го задържи. Движения може да има и на вратарския пост, тъй като Войчех Шчесни има опция да напусне през лятото, а на пазара се появяват и някои много интересни възможности. В този контекст спортният директор Деко разполага с алтернативи на играчите, които вече са в отбора, в случай че те в крайна сметка си тръгнат. С други думи, той има подготвени имена в списъка си, ако Рашфорд, Кансело и „Тек“ не продължат престоя си на „Камп Ноу“.

Млади крила в полезрението

Що се отнася до фланговите нападатели, едно от имената в списъка е добре познатият Ян Виргили (19 години). Играчът на Майорка е бивш възпитаник на Ла Масия, който беше продаден миналото лято за около 4 милиона евро. В замяна Барса запази 40% от правата му, което означава, че ако реши да си го върне, ще трябва да договори пазарна цена с Майорка и да плати останалите 60%. Освен това каталунският клуб си запази правото на първи отказ – ако друг клуб направи оферта на Майорка, Барселона има приоритет, ако я изравни.

Друг флангови играч, когото Барса следи, е Андреас Шелдеруп (21 години). Крилото на Бенфика има договор до 2028 г. и се представя впечатляващо както в португалското първенство, така и в Шампионската лига. Положителното при тези млади играчи е, че те не биха могли да изискват прекомерно високи заплати, което би помогнало на Барселона по отношение на финансовия феърплей.

Опции за крайните защитници

За позицията на краен бранител Барселона проявява интерес към Андреа Камбиазо (26), защитник на Ювентус, който може да играе както отляво, така и отдясно. Клубът е проучил възможностите да го привлече, за да има в резерв качествен играч, в случай че задържането на Кансело се окаже сложно. Камбиазо е универсален бек, който може да действа и на двата фланга, подобно на португалеца, но с разлика във възрастта от почти шест години. Факт е, че Кансело вече направи жертва, за да се присъедини към Барса, като намали значително заплатата си. Саудитски медии твърдят, че Ал-Хилал иска 15 милиона евро за него – сума, която обкръжението на играча смята за чиста спекулация. В негова полза играе доброто му представяне и фактът, че му остава само още една година от договора с Ал-Хилал.

Друг стар познайник на Барса, Алехандро Грималдо (30), също остава в списъка заради качествата си и защото договорът му с Байер (Леверкузен) изтича следващата година. Това може да го превърне в изгодна пазарна възможност това лято, дори по-евтина от Кансело.

Вратарският пост

За вратата Барса следи ситуацията около Алекс Ремиро (31) и е готова да действа при необходимост. Вратарят от Навара е достъпен както за този сезон, така и за следващия, когато договорът му изтича.

В каталунския клуб има много вратари с договори освен титуляра Жоан Гарсия (Шчесни, Кохен, Пеня, Яако), така че има много за управление. Но ако имаше възможност, Деко би привлякъл Ремиро. С него и Жоан Гарсия вратарският пост на „блаугранас“ би бил един от най-добрите в света.