Крьонке: Заслугата е на Микел Артета и футболистите, финалът в събота няма да повлияе на това кои сме ние

Основният приоритет пред Арсенал е подписването на нов договор с мениджъра Микел Артета, след като испанецът изведе лондончани до първа титла във Висшата лига от 22 години насам, каза съпредседателят на английския клуб Джош Крьонке. Артета, който през миналия месец заяви, че е напълно отдаден на "артилеристите", има договор, който е до края на следващия сезон.

"Добрата новина за феновете на Арсенал по целия свят е, че той (Артета) се наслаждава на проекта. Наслаждава се на това, че е тук от времето си като играч до момента. Той е човек на Арсенал до мозъка на костите си. Отдавам стопроцентова заслуга на Микел, щаба му и футболистите. Финалът в събота няма да повлияе на това кои сме ние. Дори да постигнем най-добрият резултат, това не променя нещата. Ще се стремим да се подсилим в следващите седмици и месеци. Трябва да продължим да се развиваме", каза Крьонке пред британските медии в четвъртък.

В събота лондончани ще играят срещу миналогодишния европейски клубен шампион Пари Сен Жермен на финала в Шампионската лига.

