Маркиньос: Ще дадем всичко да спечелим отново ШЛ, подготвили сме се за статичните положения на Арсенал

Капитанът на Пари Сен Жермен Маркиньос говори на пресконференцията преди големия финал в Шампионската лига утре срещу Арсенал. Срещата ще се състои тази събота на стадион „Пушкаш Арена“ в Будапеща начален час 19:00 часа българско време.

„Много е важно да имаш мотивация. Ще дадем всичко от себе си на терена, защото веднъж спечелиш ли Шампионската лига, искаш да го направиш отново. Още си спомням колко щастлив бях след финала миналата година. Амбициозни сме и искаме тази титла“, заяви бразилският защитник.

Той отдаде дължимото и на Луис Енрике: „Откакто пристигна, той постави нещата на мястото им. Показа своята философия и за щастие повечето неща проработиха добре. Той е тактически грамотен треньор, който ни подготвя емоционално, психически и физически. Треньор от най-високо ниво и се надявам да остане тук дълго време.“

Запитан за статичните положения на Арсенал, Маркиньос отговори: „Работили сме върху тях. Трябва да сме готови за всичко. Всички детайли са важни в един финал и ние сме се подготвили за тях.“

Капитанът беше категоричен, че мислите за предстоящото Световно първенство не го разсейват: „Това е финал на Шампионската лига, а такъв не се играе всяка година. Сърцето и мотивацията ни са съсредоточени върху този мач. Искам да спечеля Шампионската лига и след това да бъда в добра форма за Световното.“

Запитан дали Дембеле може отново да спечели „Златната топка“, капитанът на тима Маркиньос отговори: „Нашите силни страни като отбор са във всички зони на терена. Имаме нападатели, които могат да играят и в халфовата линия, които разбират играта и движенията много добре. Можем да създадем опасност от всяка част на игрището. Както Усман, така и Хвича Кварацхелия направиха изключителен сезон, особено във важните моменти. Те са лидери на терена и сме благодарни, че ги имаме в отбора.“

Снимки: Gettyimages