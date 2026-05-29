Още един шокиращ обрат в Париж: бразилски тийнейджър постави на колене великия Джокович

В мач, който ще остане в историята, младият бразилец Жоао Фонсека елиминира рекордьора по спечелени титли от "Големия шлем" Новак Джокович и се класира за осминафиналите на "Ролан Гарос".

39-годишният Джокович даде всичко от себе си, но отпадна в изтощителен петсетов маратон. Сърбинът последва водача в световната ранглиста Яник Синер, който напусна турнира вчера. Подобно на него, и Джокович водеше с два сета, но допусна обрат. Фонсека демонстрира изумителна зрялост за своите 19 години и ликува с 4:6, 4:6, 6:3, 7:5, 7:5 за малко под пет час игра на централния корт "Филип Шатрие".

Това бе едва втора загуба за Джокович в турнирите от "Шлема" след аванс от два сета.

В следващия кръг Фонсека ще се изправи срещу победителя от двойката Томи Пол - Каспер Рууд.

Първата част беше по-скоро борба за Джокович. Фонсека показа характер пред бързия старт на своя детски идол, връщайки се от 1:5 до 4:5, но не успя да заличи пасива навреме и Джокович взе последния гейм.

Във втория сет сърбинът увеличи преднината си малко по-лесно. Въпреки че все още беше затрудняван от нестандартните удари и силата на младия си опонент, прекрасен бекхенд по диагонала удвои аванса му.

Третият сет обаче превърна мача в сериозен тест за физическите запаси на Джокович. Непреклонността на поставения под номер 28 Фонсека пред предизвикателството му спечели подкрепата на публиката. Поредица от мощни форхенди, завършена с два аса, обърна изцяло инерцията в полза на бразилеца и вкара мача в четвърти сет.

Поддържайки темпото си на фона на нарастващото разочарование на трикратния шампион в париж, Фонсека проби в първия гейм на четвъртата част. Все пак, за Джокович се появи искра надежда, когато той поведе за първи път в сета с изтичането на третия час от мача.

Четвъртият сет дълго време беше на кантар, а Джокович бе на прага на триумфа. При размяната на геймове сърбинът стигна на две точки от победата, преди Фонсека отново да отговори и да измъкне гейм от дюс. Още един форхенд на пълна мощност и воле позволиха на младия бразилец да изравни резултата и да доведе мача до пети сет.

Джокович проби Фонсека в третия гейм на петия сет, но тийнейджърът веднага отвърна, за да изравни за 3-3. При 5:5 бразилецът стигна до три точки за пробив и най-накрая реализира третата възможност, преди да сервира за най-занчимата победа в кариерата си. Джокович не можа да отговори на мощта в ударите на своя опонент и трябваше да преглътне поражението.

Снимки: Gettyimages