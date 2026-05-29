Луис Енрике: Арсенал си заслужиха титлата в Англия, нямаше отбор с по-трудна програма от ПСЖ

  • 29 май 2026 | 18:00
  • 2209
  • 1

Наставникът на Пари Сен Жермен Луис Енрике говори на пресконференцията преди големия финал в Шампионската лига утре срещу Арсенал. Срещата ще се състои на „Пушкаш Арена“ в Будапеща с начален час 19:00 часа българско време.

"Арсенал беше най-добрият отбор във Висшата лига тази година, те заслужаваха да спечелят титлата. Двата отбора са повече от две различни идеи, това са две сходни идеи, но с различни пътища. Ние сме с най-добрата атака, а те са с най-силната защита. Но пък и те са отбор, който вкарва много голове, а ние – такъв, който се защитава много добре“, добави треньорът.

За полуфиналните мачове срещу Байерн Луис Енрике каза: „Предпочитам този, в който спечелихме с 5:4, вторият мач беше равенство. Но честно казано, това е елиминацията, на която най-много се насладих в Шампионската лига. В мачовете срещу Челси, Монако и Ливърпул показахме какъв отбор сме. Това е вторият ни финал в Шампионската лига и е нещо историческо за нас.“

„Опитахме се да дадем почивка на играчите в края на тренировките. Имахме време да анализираме съперника и го познаваме много добре. Има области за подобрение, можем да го направим както в атака, така и в защита. Никога не знаеш дали ще се върнеш на финал в Шампионската лига, така че трябва да дадеш най-доброто от себе си.“

За напрежението в ПСЖ испанецът каза: "Ако загубим три поредни мача, настава пълен хаос, ако печелим постоянно, това е нормално – така работи отбор като ПСЖ. През последните три сезона показахме, че сме отбор, който играе много добър футбол и демонстрирахме постоянство.“

„Когато става дума за финали, винаги е трудно. Не смятам, че разликата между нас и Интер през миналия сезон отразяваше точно нивото на двата отбора, но финалите са съвсем различни мачове. Винаги има много напрежение и очакване.„Няма по-голяма мотивация от това да играеш финал на Шампионската лига, останалото са само коментари. Утре ще видим кой е по-добър и кой ще спечели трофея", допълни наставникът на ПСЖ.

Относно състоянието на Ашраф Хакими и Нуно Мендеш, Енрике потвърди: „Добре са. Могат да играят утре.“

На въпрос дали си е представял да постигне всичко това с ПСЖ, той отговори: „Да, това беше моята цел, целта на клуба и на спортните директори. Може би не толкова бързо, но заслужавахме да спечелим Шампионската лига и миналата година, защото бяхме най-добрият отбор. С играчите, които имаме, е по-лесно да се стигне до тези цели.“

Запитан накрая какво му дава увереност за победа, треньорът беше категоричен. „Първо, защото сме шампиони, и второ, защото нямаше отбор с по-лоша програма от нашата. Надявам се утре финалът да бъде празник за футбола и по-добрият да победи.“

Снимки: Gettyimages

