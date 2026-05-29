Луис Енрике: Арсенал си заслужиха титлата в Англия, нямаше отбор с по-трудна програма от ПСЖ

Наставникът на Пари Сен Жермен Луис Енрике говори на пресконференцията преди големия финал в Шампионската лига утре срещу Арсенал. Срещата ще се състои на „Пушкаш Арена“ в Будапеща с начален час 19:00 часа българско време.

"Арсенал беше най-добрият отбор във Висшата лига тази година, те заслужаваха да спечелят титлата. Двата отбора са повече от две различни идеи, това са две сходни идеи, но с различни пътища. Ние сме с най-добрата атака, а те са с най-силната защита. Но пък и те са отбор, който вкарва много голове, а ние – такъв, който се защитава много добре“, добави треньорът.

🚨🎙️| Luis Enrique: "PSG have the best attack in the Champions League, Arsenal have the best defence. Two different styles will meet tomorrow?"



За полуфиналните мачове срещу Байерн Луис Енрике каза: „Предпочитам този, в който спечелихме с 5:4, вторият мач беше равенство. Но честно казано, това е елиминацията, на която най-много се насладих в Шампионската лига. В мачовете срещу Челси, Монако и Ливърпул показахме какъв отбор сме. Това е вторият ни финал в Шампионската лига и е нещо историческо за нас.“

„Опитахме се да дадем почивка на играчите в края на тренировките. Имахме време да анализираме съперника и го познаваме много добре. Има области за подобрение, можем да го направим както в атака, така и в защита. Никога не знаеш дали ще се върнеш на финал в Шампионската лига, така че трябва да дадеш най-доброто от себе си.“

🚨🎙️| Luis Enrique: "It's not a surprised to see that Arsenal wins the Premier League and reached the CL final, this year they deserved to win the Premier League, they were the best team, the most consistent, even if it was tough with Manchester City behind them."



За напрежението в ПСЖ испанецът каза: "Ако загубим три поредни мача, настава пълен хаос, ако печелим постоянно, това е нормално – така работи отбор като ПСЖ. През последните три сезона показахме, че сме отбор, който играе много добър футбол и демонстрирахме постоянство.“

„Когато става дума за финали, винаги е трудно. Не смятам, че разликата между нас и Интер през миналия сезон отразяваше точно нивото на двата отбора, но финалите са съвсем различни мачове. Винаги има много напрежение и очакване.„Няма по-голяма мотивация от това да играеш финал на Шампионската лига, останалото са само коментари. Утре ще видим кой е по-добър и кой ще спечели трофея", допълни наставникът на ПСЖ.

🚨🎙️| Luis Enrique: "In terms of preparation, we've had the time to thoroughly analyze Arsenal F.C. We've already played against them there times last season . But we want to keep improving offensively and defensively, we also need to manage the atmosphere of a final well."

Относно състоянието на Ашраф Хакими и Нуно Мендеш, Енрике потвърди: „Добре са. Могат да играят утре.“

На въпрос дали си е представял да постигне всичко това с ПСЖ, той отговори: „Да, това беше моята цел, целта на клуба и на спортните директори. Може би не толкова бързо, но заслужавахме да спечелим Шампионската лига и миналата година, защото бяхме най-добрият отбор. С играчите, които имаме, е по-лесно да се стигне до тези цели.“

Запитан накрая какво му дава увереност за победа, треньорът беше категоричен. „Първо, защото сме шампиони, и второ, защото нямаше отбор с по-лоша програма от нашата. Надявам се утре финалът да бъде празник за футбола и по-добрият да победи.“

