Артета преди финала: Тук сме, за да отнемем трофея от ПСЖ

В събота вечер Арсенал ще направи опит да детронира Пари Сен Жермен и за първи път в историята да спечели европейската титла. Финалът в Шампионската лига е в Будапеща от 19:00 часа и дава възможност на лондончани да добавят втора титла след тази от Премиър лийг, която вдигнаха преди дни. Мениджърът Микел Артета увери, че той и футболистите му са спокойни и са готови за сблъсъка. Преди година Арсенал стигна полуфинал, където загуби точно от парижани, които след това завоюваха купата. Ето какво заяви наставникът на пресконференцията на тима.

Какво е усещането преди финала?

Съперникът защитава трофея си, те са шампионите. Заслужиха това право през миналия сезон. Но ние сме тук, за да им го отнемем. Подготовката за финала беше страхотна и много позитивна. Ние сме тук, защото заслужихме правото да бъдем тук. Утре трябва да заслужим правото да спечелим трофея.

Какво се промени в сравнение с миналата година?

Когато гледах отново мачовете (от миналия сезон в ШЛ - бел.ред.), бях много доволен от това, което видях. Бях много уверен колко близо бяхме или какъв малшанс имахме да не стигнем до онзи финал. Отборът се разви в определени аспекти.

Готов ли сте със състава?

Все още има време да го обмислим. Не са чак толкова много вариантите, върху които мисля. С оглед на контекста на двубоя и на това какво може да се случи, трябва да сме готови. Иначе всички искат да играят. Оглеждам се и виждам радостта, желанието, което всички имат да бъдат на терена. Това е най-големият мач във футбола и всеки иска да бъде част от него. Тимбер е готов. Достатъчно готов ли е да започне? Да. Мадуеке? Да, и той е готов. Единственият проблем е Бен [Уайт].

Какви са амбициите след триумфа в Англия?

Амбицията е по-голяма. Спечелихме първата титла и сега искаме втората. Това трябва да бъде трамплинът за достигане на още по-големи цели. Отборът е способен. Искам играчите да бъдат толкова уверени, че да вярват, че можем да го направим.

Замисляте ли се за изминатия от вас път досега?

Аз живея тук и сега, в момента. Искам да изляза навън и да бъда с играчите, да осъзнаем къде се намираме. Направихме огромни крачки напред, за да заслужим правото да бъдем тук, в този турнир.

Бихте ли поверили живота си на Йодегор?

Мартин е просто себе си. Той е човек, на когото можеш да повериш живота си. Вероятно е най-големият пример за подражание, който имаме в съблекалнята. Притежава всички качества, за да води отбора по страхотен начин.

Говорихте ли с Арсен Венгер?

Не директно, защото знаете какъв е Арсен — той не иска да пречи. Говорил съм с много бивши играчи и всички стискат палци за нас.

