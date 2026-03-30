Испанската федерация увери Барселона, че няма да претоварва Ямал в националния отбор

Кралската испанска футболна федерация (RFEF) е дала гаранции на Барселона, че няма да има претоварване на Ламин Ямал по време на ангажиментите му с националния отбор през март.

Тази информация идва на фона на притесненията в каталунския клуб, след като крилото Рафиня получи контузия в бедрото по време на приятелския мач на Бразилия срещу Франция (1:2) и ще отсъства около 5 седмици.

В петък младата звезда на „блаугранас“ изигра 63 минути в контролата срещу Сърбия, спечелена с 3:0. Преди това Ямал тренираше отделно от основната група на националния тим, като натоварванията му бяха ограничени до занимания на велоергометър.

Престижно: Георги Кабаков ще бъде главен съдия на Испания - Египет

Според "Спорт", техническият директор на испанския национален отбор Айтор Каранка лично е разговарял със спортния директор на Барселона Деко. Каранка е уверил португалеца, че щабът на Испания няма да поема никакви рискове със здравето на Ямал.

Очаква се утре срещу Египет крилото да не играе цял мач. Това решение е взето с оглед на предстоящите важни двубои на Барселона срещу Атлетико Мадрид в Ла Лига и Шампионската лига.

Снимки: Gettyimages