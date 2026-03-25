Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
Де Йонг с напредък във възстановяването, Балде и Ерик Гарсия вече тренират

  • 25 март 2026 | 14:04
  • 185
  • 0

Добрите новини за Барселона продължават да се трупат в навечерието на решителната фаза от сезона. След като във вторник Алехандро Балде и Ерик Гарсия подновиха тренировки с известна интензивност на базата, сега и други ключови играчи показват напредък. Както Гарсия, така и левият бек се очаква да попаднат в групата за мача след паузата за националните отбори. Става въпрос за гостуването на Атлетико Мадрид на „Рияд Еър Метрополитано“, което ще бъде генерална репетиция преди сблъсъка между двата тима в Шампионската лига, който обещава да бъде изключително оспорван.

Барселона потвърди за Де Йонг - ситуацията се оказа по-сложна

За този двубой от първенството обаче Френки де Йонг най-вероятно все още няма да бъде на разположение. Неговата контузия е по-деликатна и изисква по-дълъг период на възстановяване в сравнение с тези на Алехандро Балде или Кунде. Във вторник нидерландецът, заедно с френския защитник, продължи да работи във фитнеса. Положителното е, че той вече стъпва на трева и постепенно се доближава до завръщането си в игра. Френки е ключов футболист в схемата на Ханзи Флик – опората в центъра на терена. В негово отсъствие Марк Бернал пое диригентската палка и се представя на много високо ниво, разкривайки се и като играч с усет към атаката. Въпреки това германският треньор иска да може да разчита напълно на Де Йонг за финалния спринт на сезона, в който той трябва да играе важна роля.

Нидерландският халф получи контузия на десния крак по време на тренировка на 26 февруари. Прогнозите бяха за отсъствие между пет и шест седмици, което се очаква да се изпълни след паузата за националните отбори. Изглежда малко вероятно той да бъде готов за шампионатния мач срещу Атлетико, но е възможно да се завърне за елиминационния сблъсък в Шампионската лига. Основната причина за оптимизъм е, че той вече тренира на трева с известна интензивност и има на разположение почти две седмици до първия мач на „Спотифай Камп Ноу“. Идеята е скоро да започне и работа с топка.

Макар все още да тренира индивидуално, се очаква Френки да продължи с възстановяването си, докато Флик дава почивка на останалата част от отбора. Логично, селекционерът на Нидерландия Куман не може да разчита на него за предстоящите мачове. Целта е Де Йонг да бъде на 100% готов за края на сезона, в който предстои и Световно първенство. Междувременно Кунде продължава да се подготвя във фитнеса.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Виж всички

Водещи Новини

