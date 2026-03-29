Людовик Жюли: Напуснах Барселона заради Меси

  • 29 март 2026 | 06:03
Людовик Жюли: Напуснах Барселона заради Меси

Бившият играч на Барселона Людовик Жюли даде интервю пред "AS", в което говори за времето, което прекара на "Камп Ноу", за живота си след футбола, както и по други интересни теми. Най-интересното му разкритие бе, че е напуснал Барса, след като е видял Лионел Меси и на какво е способен.

Как върви животът на Людовик Жюли?

- Животът ми е перфектен, наслаждавам се на футбола, гледам най-добрите мачове и съм много щастлив. Имам перфектен живот.

Не сте забравили Барселона?

- Не. Невъзможно е. Как бих могъл да забравя Барселона! Спечелих невероятни титли с Барса и винаги, когато се връщам, съм щастлив.

Забавлявате ли се с отбора на Легендите?

- Да, много. Всеки път, когато играя мач с тях, е като сбъдната мечта. Да облека отново фланелката на „блаугранас“ и да играя със съотборниците си.

Вие създадохте компания, за да помагате на пенсионирани играчи да не правят грешки с инвестиции, като им предоставяте финансови консултации. Все още ли го правите?

- Да. Говоря с много бивши играчи по тази тема, но е много сложно. Всеки има своите проблеми и ние се опитваме да им помогнем.

Какъв е животът на един пенсиониран играч?

- Много сложен. Цялата работа от 20 години изчезва и много от тях не правят нищо през следващите години. А ако нямаш работа или бъдеща цел, е много трудно да го понесеш психически.

Освен това парите могат да се изпарят много бързо.

- Да. Парите трябва да се пазят, защото след кариерата може да ти остават още 40 години живот. Трябва да се внимава с това...

Как си спомняте онзи отбор на Барса на Рийкард, с Роналдиньо, Ето'о...? Вие върнахте ентусиазма в клуба.

- Говоря с тях. Имаме група и се чуваме, за да знаем как са. Винаги ще бъдем приятели. Спечелихме много титли и играхме много добър футбол.

Вие бяхте решаващ за втората Шампионска лига на Барселона. Вкарахте страхотен гол на полуфинала срещу Милан.

- Беше невероятен гол. Заради начина, по който се разви атаката на Роналдиньо, и моето завършване. Беше много затворен мач, а и реваншът не беше лесен. Имахме огромно напрежение в тези два мача, за да стигнем до финала. Този гол беше освобождение за клуба и за мен, защото благодарение на него отидохме на финал.

Появата на Лео Меси беше причината за напускането ви на Барселона. По-малко ли боли, когато е заради Меси?

- Видях го ясно. Имах още една година от договора си и си тръгнах, защото когато Меси дойде, вече видях какъв е и какво прави на тренировки. Няма проблем, такъв е животът. Той ми взе мястото. Мога да кажа спокойно: „Меси ми взе мястото“. Не е зле, нали? Нямам проблем с това. Това, което направи след това и докъде стигна, ми се струва невероятно.

Вие имахте друг профил. Бяхте много добър в атаките по празните пространства.

- Треньорът искаше това от мен, а моята сила е скоростта. Имах много ясна представа за играта си. Скорост, дълбочина и достигане до аутлинията. И да се наслаждавам. Вече имаше Роналдиньо и Ето'о, които да правят повече неща, както и Шави, Иниеста и Деко. Всеки имаше ясно определена роля.

Деко ви победи на финал в Шампионската лига с Порто, но след това успяхте да спечелите заедно с Барса втората в историята на клуба срещу Арсенал. Мислехте ли, че ще стане спортен директор?

- Не съм го мислил. Тъй като има много силна връзка с играчите, мислех, че ще стане агент (какъвто беше). Но се справя добре в Барселона. Всичко върви добре. По-добре е да видиш бивш играч като спортен директор, отколкото някой, който не познава футбола.

Как си спомняте Лапорта като президент?

- Много добре! Беше невероятен президент. Имаше доверие в играчите и в групата и винаги, когато имаше проблем, те подкрепяше. Сега го виждам същия като преди. Много се радвам, че спечели изборите.

На вашата позиция сега играе Ламин Ямал. Виждате ли в него потенциал за „Златната топка“?

- Да. Той е в най-добрия клуб, който може да му помогне за това. Може да спечели много титли с Барса, а освен това има и собствените си качества. Той е феномен, въпреки че не би било правилно да го сравняваме с Меси. Ламин трябва да извърви своя път, но определено има нивото да спечели „Златната топка“.

Прочетох в едно интервю, че не сте искали да гледате Барса на „Луис Компанис“. Сега вече можете да отидете на „Спотифай Камп Ноу“.

- Имам страхотни спомени от този стадион. Искам да се върна и да се насладя. Кожата ми настръхва, когато си помисля за „Камп Ноу“. А сега ще бъде много по-красив.

Смятате ли, че толкова младият отбор на Флик е способен да спечели Шампионската лига?

- Възрастта не е от значение. Важна е групата. Да спечелиш Шампионската лига е много сложно. Още миналата година те изиграха невероятен елиминационен сблъсък срещу Inter. Необходимо е да се учим от грешките, но през този сезон нещата се правят както трябва. Отборът е добър, треньорът също. Но, настоявам, много е трудно да се спечели Шампионската лига.

Снимки: Gettyimages

