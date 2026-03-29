Барса дава 60 млн. евро за Бастони

Барселона води преговори за привличането на защитника на Интер Алесандро Бастони, твърди “Мундо Дпортиво”. Испанският клуб се надява да привлече играча това лято за 55-60 милиона евро.
Според Фабрицио Романо, представителите на 26-годишния италианец вече обсъждат условията на договора с каталунците.
Барселона стартира операция "Бастони"
Бастони е в Интер от август 2017 г. Той е изиграл 35 мача за отбора през сезон 2025/26, като е отбелязал 2 гола и е дал 6 асистенции.
Италианският национал има договор с Интер до 2028 година.
