Дембеле: Трябва да печелим ШЛ по няколко пъти, ако искаме да сме големи играчи

От носителя на “Златната топка” Усман Дембеле се очаква да изиграе отличен двубой в идния финал в Шампионската лига между Пари Сен Жермен и Арсенал. Нападателят направи нова силна кампания и сега надеждите на феновете на французите са, че той отново ще помогне за завоюването на купата. Ето какво заяви Дембеле по различни теми на пресконференцията на парижани:

За Арсенал и Артета

Арсенал е много добър отбор, видяхме го — тим, който играе много добър футбол, силен е навсякъде, както в атака, така и в защита, и разбира се, при статичните положения. Те също така имат страхотен мениджър, който върши страхотна работа. Той заслужаваше да спечели Премиър лийг и да бъде на финал в Шампионската лига.

Как вижда себе си в ПСЖ

Имам много повече отговорности, откакто пристигнах в ПСЖ. Опитвам се да бъда добър на терена, независимо дали става дума за големи мачове, или не. Все още имам този глад да печеля трофеи с този клуб, с този щаб, с този състав. Само това е в главата ми, индивидуалните отличия идват след това.

Има ли глад за успех сред футболистите

Винаги искаме в края на май да играем финал в Шампионската лига. Миналата година спечелихме тази първа титла, която ни се отрази много добре, беше историческо постижение. През август всичко започва от нулата и ние искаме да печелим купи. Имаме млад и амбициран състав. Утре отново може да бъде исторически ден, но трябва да останем концентрирани срещу добър съперник. Ако искаме да бъдем големи играчи, трябва да печелим по няколко пъти подобни трофеи.

За Луис Енрике

Мисля, че Луис Енрике е един от най-добрите треньори, които съм имал. Той ме накара да израсна много в играта си, както с топка, така и без топка. Дава ми тактически насоки, а след това аз се опитвам да го покажа на терена. Освен това, с напредването на възрастта, идват и повече отговорности. А около мен има и страхотни играчи.

Как ПСЖ се справя с тежкия календар

През миналия сезон изиграхме огромен брой мачове, след което продължихме и със Суперкупата на Европа. Наставникът ни даваше почивни дни, за да се откъснем от футбола. Но така стоят нещата — има много срещи. Въпреки това целият щаб и треньорът управляваха сезона ни много добре. Това е добър знак, когато имаш много мачове, защото означава, че играеш за нещо важно.“

За скорошната си травма

Не се страхувах, че ще пропусна този финал, защото спрях да играя навреме. Нямахме много дълга ваканция, но щабът и треньорът се справиха добре, затова съм на 100% готов за този мач.

