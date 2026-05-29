Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Пари Сен Жермен
  3. Дембеле: Трябва да печелим ШЛ по няколко пъти, ако искаме да сме големи играчи

Дембеле: Трябва да печелим ШЛ по няколко пъти, ако искаме да сме големи играчи

  • 29 май 2026 | 17:27
  • 1576
  • 4
Дембеле: Трябва да печелим ШЛ по няколко пъти, ако искаме да сме големи играчи

От носителя на “Златната топка” Усман Дембеле се очаква да изиграе отличен двубой в идния финал в Шампионската лига между Пари Сен Жермен и Арсенал. Нападателят направи нова силна кампания и сега надеждите на феновете на французите са, че той отново ще помогне за завоюването на купата. Ето какво заяви Дембеле по различни теми на пресконференцията на парижани:

За Арсенал и Артета
Арсенал е много добър отбор, видяхме го — тим, който играе много добър футбол, силен е навсякъде, както в атака, така и в защита, и разбира се, при статичните положения. Те също така имат страхотен мениджър, който върши страхотна работа. Той заслужаваше да спечели Премиър лийг и да бъде на финал в Шампионската лига.

Как вижда себе си в ПСЖ
Имам много повече отговорности, откакто пристигнах в ПСЖ. Опитвам се да бъда добър на терена, независимо дали става дума за големи мачове, или не. Все още имам този глад да печеля трофеи с този клуб, с този щаб, с този състав. Само това е в главата ми, индивидуалните отличия идват след това.

Има ли глад за успех сред футболистите
Винаги искаме в края на май да играем финал в Шампионската лига. Миналата година спечелихме тази първа титла, която ни се отрази много добре, беше историческо постижение. През август всичко започва от нулата и ние искаме да печелим купи. Имаме млад и амбициран състав. Утре отново може да бъде исторически ден, но трябва да останем концентрирани срещу добър съперник. Ако искаме да бъдем големи играчи, трябва да печелим по няколко пъти подобни трофеи.

За Луис Енрике
Мисля, че Луис Енрике е един от най-добрите треньори, които съм имал. Той ме накара да израсна много в играта си, както с топка, така и без топка. Дава ми тактически насоки, а след това аз се опитвам да го покажа на терена. Освен това, с напредването на възрастта, идват и повече отговорности. А около мен има и страхотни играчи.

Как ПСЖ се справя с тежкия календар
През миналия сезон изиграхме огромен брой мачове, след което продължихме и със Суперкупата на Европа. Наставникът ни даваше почивни дни, за да се откъснем от футбола. Но така стоят нещата — има много срещи. Въпреки това целият щаб и треньорът управляваха сезона ни много добре. Това е добър знак, когато имаш много мачове, защото означава, че играеш за нещо важно.“

За скорошната си травма
Не се страхувах, че ще пропусна този финал, защото спрях да играя навреме. Нямахме много дълга ваканция, но щабът и треньорът се справиха добре, затова съм на 100% готов за този мач.

Финалът на Шампионската лига: ПСЖ – Арсенал и награда 65" 4K телевизор
Финалът на Шампионската лига: ПСЖ – Арсенал и награда 65" 4K телевизор
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Доскорошен български национал преподписа в Германия

Доскорошен български национал преподписа в Германия

  • 29 май 2026 | 18:01
  • 851
  • 0
Луис Енрике: Арсенал си заслужиха титлата в Англия, нямаше отбор с по-трудна програма от ПСЖ

Луис Енрике: Арсенал си заслужиха титлата в Англия, нямаше отбор с по-трудна програма от ПСЖ

  • 29 май 2026 | 18:00
  • 2193
  • 2
Маркиньос: Ще дадем всичко да спечелим отново ШЛ, подготвили сме се за статичните положения на Арсенал

Маркиньос: Ще дадем всичко да спечелим отново ШЛ, подготвили сме се за статичните положения на Арсенал

  • 29 май 2026 | 17:32
  • 648
  • 0
Дешан: Не отричам, че сме сред фаворитите, но не ми харесва, че много хора вече ни виждат на финала

Дешан: Не отричам, че сме сред фаворитите, но не ми харесва, че много хора вече ни виждат на финала

  • 29 май 2026 | 17:10
  • 1053
  • 0
Крьонке: Заслугата е на Микел Артета и футболистите, финалът в събота няма да повлияе на това кои сме ние

Крьонке: Заслугата е на Микел Артета и футболистите, финалът в събота няма да повлияе на това кои сме ние

  • 29 май 2026 | 15:39
  • 1221
  • 0
Роналд Араухо сподели за битката за психичното си здраве

Роналд Араухо сподели за битката за психичното си здраве

  • 29 май 2026 | 15:30
  • 1268
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Лудогорец и Локо (Пловдив), сериозна изненада в състава на "орлите"

11-те на Лудогорец и Локо (Пловдив), сериозна изненада в състава на "орлите"

  • 29 май 2026 | 17:59
  • 8442
  • 35
Левски с изявление за Майкон, заплаши със съд

Левски с изявление за Майкон, заплаши със съд

  • 29 май 2026 | 16:50
  • 21333
  • 25
Венци: Да не си хабят мастилото - нека подкрепят отбора, аз пари от Славия не взимам

Венци: Да не си хабят мастилото - нека подкрепят отбора, аз пари от Славия не взимам

  • 29 май 2026 | 16:33
  • 9984
  • 21
Луис Енрике: Арсенал си заслужиха титлата в Англия, нямаше отбор с по-трудна програма от ПСЖ

Луис Енрике: Арсенал си заслужиха титлата в Англия, нямаше отбор с по-трудна програма от ПСЖ

  • 29 май 2026 | 18:00
  • 2193
  • 2
ЦСКА се раздели с двама български национали

ЦСКА се раздели с двама български национали

  • 29 май 2026 | 11:07
  • 23521
  • 88
Ден 6 на "Ролан Гарос": Джокович, Зверев и Де Минор поглеждат към осминафиналите

Ден 6 на "Ролан Гарос": Джокович, Зверев и Де Минор поглеждат към осминафиналите

  • 29 май 2026 | 15:06
  • 8735
  • 3