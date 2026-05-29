Двама национали се връщат в ЦСКА, "червените" разясниха ситуацията

14 футболисти от различни формации на ЦСКА получиха повиквателни за националните си отбори за предстоящите официални и приятелски мачове от международния прозорец на ФИФА. По всичко изглежда, че двама от тях - Георги Чорбаджийски и Кевин Додай, които играеха като преотстъпени съответно в Локомотив (Пловдив) и Влазня, ще стартират подготовка с "червените", тъй като договорите им за наем приключиха.

Иначе Теодор Иванов и Петко Панайотов подсилват представителния отбор на България за контролите срещу Черна гора на 1 юни на ст. „Христо Ботев“ в Пловдив и срещу Молдова на 5 юни в Кишинев.

Георги Чорбаджийски, чийто престой под наем в Локомотив (Пловдив) изтече, както и Васил Каймаканов, бяха повикани от селекционера на младежкия национален отбор на България Тодор Янчев за проверката срещу Северна Македония на 30 май на ст. „Витоша“ в Бистрица, като впоследствие Чорбаджийски отпадна от разширения списък.

Алекс Тунчев, Иван Дейков и Стефан Крумов бяха включени в групата на България U19 за двете приятелски срещи срещу Албания U19 на 4 и 7 юни, които ще се играят в НФБ Бояна.

Фьодор Лапоухов и Макс Ебонг бяха селектирани в националния тим на Беларус за контролите в Минск срещу Сирия (5 юни) и срещу Буркина Фасо (9 юни).

Лумбард Делова първоначално бе повикан в състава на Косово за проверките срещу Чехия като гост (31 май) и срещу Андора като домакин (7 юни), но отпадна след консултация с лекарския щаб на националния си тим.

Йоанис Питас бе селектиран за представителния тим на Кипър за приятелските мачове срещу Словения като гост (4 юни) и Лихтенщайн (7 юни).

Исак Соле бе включен в състава на Централноафриканската република за предстоящите контроли срещу Того като домакин (5 юни) и Ангола като гост (9 юни).

Кевин Додай, чийто период като преотстъпен във ФК Влазня приключи, е в групата на младежкия тим на Албания за проверката срещу Италия U21 на 8 юни.

Сейни Санянг, който през пролетта игра под наем в Ботев (Враца), пък е извикан в представителния тим на Гамбия за днешната проверка срещу Иран като гост.

