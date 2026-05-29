Дешан: Не отричам, че сме сред фаворитите на Световното, но има много етапи

Селекционерът на Франция Дидие Дешан, който е световен шампион с тима от 2018 и загуби финала с Аржентина четири години по-късно, даде пресконференция днес по повод събирането на футболистите в базата в Клерфонтен. За момента 18 футболисти пристигнаха на сбора, като утре и в понеделник към тях трябва да се присъединят Жан-Филип Матета и Максенс Лакроа от Кристъл Палас, Уилям Салиба от Арсенал, Люка Ернандес, Уарен Заир-Емери, Усман Дембеле, Дезире Дуе и Брадли Баркола от Пари Сен Жермен.

"Не мога да направя много, но най-вече същественото за това, което ни очаква и контролата с Кот д'Ивоар на 4 юни. По лицата на играчите има усмивки. В последните два мача ще разпределя времето за игра между всичките 26. Ще се подготвяме най-вече атлетически", каза треньорът.

"Не ми харесва, че някои ни виждат вече да играем на 19 юли (б. ред. - когато е финалът на Световното първенство), има много етапи. Единственото сигурно са трите ни съперника в групата. Че отборът на Франция е сред най-добрите съм съгласен, но след това има много етапи. Няма нищо по-хубава от Световно първенство в професионалния футбол. Ще направим всичко възможно да сме на висота", обеща Дешан.

"Не искам да се поставям на местата на Луис Енрика и Микел Артета, това е техният финал. Имам петима играчи в ПСЖ и Уилям Салиба в Арсенал. Пожелавам им да нямат проблеми", каза той за финала в Шампионската лига.

"Ще бъдем изложени на високи температури в САЩ, но няма да са същите часовете на тренировки и мачове. Ще се борим с медицинския екип срещу горещината. Ще направим протоколи за всеки играч, за да свикне с температурите", каза още той.

"Ще се адаптираме като пристигнем в Бостън, по-рано не виждам нужда. Дните ще бъдат различни. Да играем в 15:00 часа не е като да играем в 19:00. Когато играем в 21:00 часа, правим видео анализ преди обяд, сега, като сме от 15 часа, ще ги правим вечерта. Няма да има загрявка за мускулите, ранен обяд. Ще пристигнем на 10 юни в Бостън и имаме десет дни да се адаптираме", смята специалистът.

"Не отричам, че сме сред фаворитите. Дали сме по-добри от другите отбори? Като на всяко Световно първенство има 7-8 отбора, които имат амбициите да спечелят, но само един ще успее. Амбицията е основна, трябва да сме конкурентни, но и смирени. За нещастие е достатъчно един ден да не си достатъчно добър, и ще платиш скъпо. В нашата група тимовете на Сенегал и Норвегия имат много качества", предупреди Дешан.

Той увери, че Килиан Мбапе и Орелиен Чуамени са в добро състояние въпреки проблемите в Реал Мадрид. „Това е тяхното ежедневие. Случва се много често на играчите през сезона, те са в напълно различна среда. Говорих и с други футболисти, които са тук и имаха не особено приятен край на сезона. Тази страница е затворена и ще се отвори отново следващия сезон, вероятно с промени. Добре е за играчите да бъдат в различна обстановка. Въпреки трудните периоди, независимо дали за Реал Мадрид, Килиан (Мбапе), Орелиан (Чуамени) или други, те са готови.“

