Доскорошен български национал преподписа в Германия

Фабиан Нюрнбергер остава в Дармщат, обявиха от клуба. Доскорошният български национал поднови договора си, но не се съобщава за какъв срок е новият контракт. 26-годишният футболист е записал общо 74 мача за отбора. Защитникът дебютира за националния отбор през 2024 г., като има десет двубоя за "лъвовете".

"Винаги ми беше ясно, че Дармщат е първата ми опция за контакт относно нов договор. Клубът ми показа още в началото, че играя важна роля в плановете му и в същото време се чувствам изключително ценен тук. Дармщат е много специален. Щастлив съм да остана", заяви Фабиан Нюрнбергер.

