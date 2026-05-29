Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Дармщат
  3. Доскорошен български национал преподписа в Германия

Доскорошен български национал преподписа в Германия

  • 29 май 2026 | 18:01
  • 861
  • 0
Доскорошен български национал преподписа в Германия

Фабиан Нюрнбергер остава в Дармщат, обявиха от клуба. Доскорошният български национал поднови договора си, но не се съобщава за какъв срок е новият контракт. 26-годишният футболист е записал общо 74 мача за отбора. Защитникът дебютира за националния отбор през 2024 г., като има десет двубоя за "лъвовете".

"Винаги ми беше ясно, че Дармщат е първата ми опция за контакт относно нов договор. Клубът ми показа още в началото, че играя важна роля в плановете му и в същото време се чувствам изключително ценен тук. Дармщат е много специален. Щастлив съм да остана", заяви Фабиан Нюрнбергер.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Луис Енрике: Арсенал си заслужиха титлата в Англия, нямаше отбор с по-трудна програма от ПСЖ

Луис Енрике: Арсенал си заслужиха титлата в Англия, нямаше отбор с по-трудна програма от ПСЖ

  • 29 май 2026 | 18:00
  • 2216
  • 2
Маркиньос: Ще дадем всичко да спечелим отново ШЛ, подготвили сме се за статичните положения на Арсенал

Маркиньос: Ще дадем всичко да спечелим отново ШЛ, подготвили сме се за статичните положения на Арсенал

  • 29 май 2026 | 17:32
  • 657
  • 0
Дембеле: Трябва да печелим ШЛ по няколко пъти, ако искаме да сме големи играчи

Дембеле: Трябва да печелим ШЛ по няколко пъти, ако искаме да сме големи играчи

  • 29 май 2026 | 17:27
  • 1600
  • 4
Дешан: Не отричам, че сме сред фаворитите, но не ми харесва, че много хора вече ни виждат на финала

Дешан: Не отричам, че сме сред фаворитите, но не ми харесва, че много хора вече ни виждат на финала

  • 29 май 2026 | 17:10
  • 1066
  • 0
Крьонке: Заслугата е на Микел Артета и футболистите, финалът в събота няма да повлияе на това кои сме ние

Крьонке: Заслугата е на Микел Артета и футболистите, финалът в събота няма да повлияе на това кои сме ние

  • 29 май 2026 | 15:39
  • 1226
  • 0
Роналд Араухо сподели за битката за психичното си здраве

Роналд Араухо сподели за битката за психичното си здраве

  • 29 май 2026 | 15:30
  • 1271
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Лудогорец и Локо (Пловдив), сериозна изненада в състава на "орлите"

11-те на Лудогорец и Локо (Пловдив), сериозна изненада в състава на "орлите"

  • 29 май 2026 | 17:59
  • 8536
  • 35
Левски с изявление за Майкон, заплаши със съд

Левски с изявление за Майкон, заплаши със съд

  • 29 май 2026 | 16:50
  • 21412
  • 25
Венци: Да не си хабят мастилото - нека подкрепят отбора, аз пари от Славия не взимам

Венци: Да не си хабят мастилото - нека подкрепят отбора, аз пари от Славия не взимам

  • 29 май 2026 | 16:33
  • 10031
  • 21
Луис Енрике: Арсенал си заслужиха титлата в Англия, нямаше отбор с по-трудна програма от ПСЖ

Луис Енрике: Арсенал си заслужиха титлата в Англия, нямаше отбор с по-трудна програма от ПСЖ

  • 29 май 2026 | 18:00
  • 2216
  • 2
ЦСКА се раздели с двама български национали

ЦСКА се раздели с двама български национали

  • 29 май 2026 | 11:07
  • 23541
  • 88
Ден 6 на "Ролан Гарос": Джокович, Зверев и Де Минор поглеждат към осминафиналите

Ден 6 на "Ролан Гарос": Джокович, Зверев и Де Минор поглеждат към осминафиналите

  • 29 май 2026 | 15:06
  • 8764
  • 3