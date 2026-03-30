Анчелоти: За да спечели Бразилия световната титла, ни трябва талант и стабилна защита

Старши треньорът на бразилския национален отбор Карло Анчелоти отговори на въпрос относно шансовете на отбора за спечелване на Световното първенство през 2026 г.

„Мисля, че на последните две световни първенства, които Бразилия спечели, победата беше постигната благодарение на отлична комбинация от талант и защита. Историята е много ясна по този въпрос. За да спечели Световното първенство, Бразилия се нуждае от талант, ние го имаме, както и добра защита. Няма друг начин. Не мисля, че е възможно да се спечели само с атакуваща игра“, цитира Анчелоти Ge.Globo.

На Световното първенство през 2026 г. Бразилия ще играе в група C срещу Мароко, Хаити и Шотландия.