  • 30 март 2026 | 23:56
Анчелоти: За да спечели Бразилия световната титла, ни трябва талант и стабилна защита

Старши треньорът на бразилския национален отбор Карло Анчелоти отговори на въпрос относно шансовете на отбора за спечелване на Световното първенство през 2026 г.

„Мисля, че на последните две световни първенства, които Бразилия спечели, победата беше постигната благодарение на отлична комбинация от талант и защита. Историята е много ясна по този въпрос. За да спечели Световното първенство, Бразилия се нуждае от талант, ние го имаме, както и добра защита. Няма друг начин. Не мисля, че е възможно да се спечели само с атакуваща игра“, цитира Анчелоти Ge.Globo.

На Световното първенство през 2026 г. Бразилия ще играе в група C срещу Мароко, Хаити и Шотландия.

Още от Футбол свят

Дениз Ундав спаси Германия от фиаско срещу Гана, бундестимът с много въпросителни преди Мондиала

Дениз Ундав спаси Германия от фиаско срещу Гана, бундестимът с много въпросителни преди Мондиала

  • 30 март 2026 | 23:51
  • 5156
  • 31
Виртц: Трудностите ме направиха по-силен

Виртц: Трудностите ме направиха по-силен

  • 30 март 2026 | 23:30
  • 375
  • 0
Полша иска да счупи прокобата от 96 години без победа в Швеция

Полша иска да счупи прокобата от 96 години без победа в Швеция

  • 30 март 2026 | 23:04
  • 591
  • 0
Капитанът на Индонезия: Гордея се с отбора

Капитанът на Индонезия: Гордея се с отбора

  • 30 март 2026 | 22:36
  • 1039
  • 0
Кипър и Молдова си спретнаха шоу с пет гола

Кипър и Молдова си спретнаха шоу с пет гола

  • 30 март 2026 | 22:02
  • 1041
  • 0
Гатузо: Ще се нуждаем от страхотна Италия, за да достигнем Световното първенство

Гатузо: Ще се нуждаем от страхотна Италия, за да достигнем Световното първенство

  • 30 март 2026 | 21:25
  • 3744
  • 0
Водещи Новини

България превзе Джакарта и спечели FIFA Series 2026

България превзе Джакарта и спечели FIFA Series 2026

  • 30 март 2026 | 17:55
  • 124235
  • 567
Димитров: Индонезия има добри футболисти и на мен ми прилича на един средноевропейски отбор

Димитров: Индонезия има добри футболисти и на мен ми прилича на един средноевропейски отбор

  • 30 март 2026 | 18:26
  • 19353
  • 67
Злато за Ева, бронз за Стилияна във финала на бухалки на Световната купа в София

Злато за Ева, бронз за Стилияна във финала на бухалки на Световната купа в София

  • 30 март 2026 | 15:53
  • 15669
  • 14
Дениз Ундав спаси Германия от фиаско срещу Гана, бундестимът с много въпросителни преди Мондиала

Дениз Ундав спаси Германия от фиаско срещу Гана, бундестимът с много въпросителни преди Мондиала

  • 30 март 2026 | 23:51
  • 5156
  • 31
Култов Тити Папазов пред Sportal.bg за Левски, идването на Везенков и Олимпиакос в София и кой трябва да управлява родния баскетбол

Култов Тити Папазов пред Sportal.bg за Левски, идването на Везенков и Олимпиакос в София и кой трябва да управлява родния баскетбол

  • 30 март 2026 | 17:03
  • 13474
  • 35
България U17 удари Литва и се класира за Лига "А" в евроквалификациите

България U17 удари Литва и се класира за Лига "А" в евроквалификациите

  • 30 март 2026 | 15:22
  • 13882
  • 10