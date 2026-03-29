  Игор Тиаго: Роналдо е моето вдъхновение, надявам се да донеса същата радост на бразилския народ

Игор Тиаго: Роналдо е моето вдъхновение, надявам се да донеса същата радост на бразилския народ

  • 29 март 2026 | 10:41
Роналдо Феномена е идолът на бившия нападател на Лудогорец Игор Тиаго, който тези дни дебютира за националния тим на Бразилия. Настоящият щурмовак на Брентфорд записа няколко минути в контролата срещу Франция (1:2) в САЩ.

“Най-голямото постижение в живота ми е това, че мога да нося тази фланелка и да виждам името си върху екипа на националния отбор - коментира Тиаго. - Това е нещо, за което само съм мечтаел, и слава на Бога, се превърна в реалност. Да бъда тук и да споделям една съблекалня с големи футболисти, е вдъхновение за мен. Да ги виждам всеки ден ме мотивира още повече да върша работата си отлично през цялата ми кариера.”

“Моето вдъхновение винаги е бил Роналдо, велик играч. Нямах възможността да го гледам на живо как играе, но съм гледал негови видеа. Това да бъда тук и да нося тази фланелка е нещо сензационно за мен. Надявам се също да успея да донеса радост на бразилския народ, точно както той ни донесе много радост”, добави нападателят.

Възможно е Игор Тиаго да бъде на терена за “селесао” и в спаринга срещу Хърватия, който е през нощта на вторник срещу сряда.

Анчелоти похвали Игор Тиаго след дебюта му за "селесао"
Игор Тиаго: Да бъда тук днес е най-голямата мечта в живота ми
