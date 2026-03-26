Съставите на контролата между Бразилия и Франция: Игор Тиаго е резерва

  • 26 март 2026 | 20:35
Бразилия и Франция излизат в една от последните си проверки преди началото на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико.

Голямата новина в състава на Карло Анчелоти бе повиквателната, която получи бившата лудогорска перла Игор Тиаго, който заедно с още няколко млади, перспективни играчи получи шанс за изява след поредния гаф на бившата звезда на европейския футбол Неймар. Настоящият голмайстор на Брентфорд обаче логично не бе привикан сред титулярите още за първия съдийски сигнал и той трябваше да чуе първия съдийски сигнал от резервната скамейка с надеждата, че ще стъпи на "зеления килим" в хода на двубоя.

Иначе в стартовите единайсеторки на двете селекции нямаше никакви изненади и за старта на двубоя бяха разпределени играчи от каймака на световиня футбол. За "селесао" това бяха бранителите от Серия А Уесли, Бремер, халфът на испанския шампион Барселона - Рафиня, както и Винисиус Жуниор от Реал Мадрид, който получи честта да води атаката заедно с Матеус Куня от Манчестър Юнайтед. Виинсиус ще трябва да се сблъска от другата страна на терена със своя съотборник Килиан Мбапе, който през последните седмици лекуваше контузия и пропусна последните битки за Реал Мадрид, но сега е на линия да демонстрира най-доброто за "петлите".

Приятелският мач предстои да се изиграе именно на територията на един от предстоящите домакини на Световните футболни финали - САЩ. Срещата е на "Жилет Стейдиъм" във Фоксбъро, щата Масачузетс. Първият съдийски сигнал ще прозвучи в 22:00 часа българско време, а Sportal.bg ви предлага да го проследите в реално време.

БРАЗИЛИЯ - ФРАНЦИЯ

МЕЖДУНАРОДНИ ПРИЯТЕЛСКИ СРЕЩИ

СТАРТОВИТЕ СЪСТАВИ

Бразилия: 23. Едерсон, 2. Уесли, 14. Бремер, 15. Лео Перейра, 8. Дъглас Сантош, 11. Рафиня, 5. Каземиро, 8. Андрей Сантос, 22. Габриел Мартинели, 7. Матеус Куня, 10. Винисиус Жуниор
Селекционер: Дидие Дешан

Франция: 16. Майк Менян, 2. Мало Густо, 15. Ибрахима Конате, 4. Дайо Упамекано, 19. Тео Ернандес, 8. Орелиан Чуамени, 14. Адриен Рабио, 11. Майкъл Олисе, 24. Раян Шерки, 10. Килиан Мбапе, 7. Усман Дембеле
Селекционер: Карло Анчелоти

НАЧАЛО: 26 март 2026 г. | 22:00 часа
СТАДИОН: "Жилет Стейдиъм", Фоксбъро, щата Масачузетс (САЩ)

