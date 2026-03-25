Винисиус: Не мисля, че сме един от фаворитите на Световното, но можем всичко, когато сме обединени

Една от големите звезди на Бразилия Винисиус Жуниор заяви, че “селесао” не са един от фаворитите за световната титла, но въпреки това той и неговите съотборници се целят именно в нея. Утре петткратните световни шампиони ще играят контролна среща с друг от сочените за фаворити в предстоящия Мондиал 2026 година - Франция. “Петлите” стигнаха до финала на последните два турнира, печелейки в Русия през 2018 година и губейки от Аржентина през 2022 година.

“Не мисля, че сме един от фаворитите, ако погледнем последните ни резултати. Но тази фланелка тежи, а и играчите, с които разполагаме. Просто трябва да се стегнем. След идването на Анчелоти имаме по-ясна идея как да играем. Той отнема много от напрежението върху нас ще направим всичко възможно да върнем Бразилия на върха. Имаме играчи като Рафиня, Жоао Педро, Каземиро, който има толкова много опит. Също така имаме млади футболисти като Естевао, Ендрик. Всеки един от тези футболисти е подготвен и може да реши мач, а именно така се печели световно първенство. Аз съм част от националния отбор от известно време, макар че съм само на 25 години. Когато пристигнах в началото, ми дадоха много свобода на терена, за да мога да дам най-доброто от себе си. Младите футболисти винаги задават много въпроси и се опитвам да им помагам. Когато един такъв играч пристигне, той трябва да се наслаждава, но и да се приобщи към семейството тук. Неймар прави всичко възможно да се върне в националния отбор, но натискът върху него е огромен. Сега решението е на треньора, но всички играчи тук искат да играят с най-добрите,” обясни Винисиус.

Фланговият футболист отдаде значимото и на наставника на Бразилия Карло Анчелоти, сочейки спокойствието и яснотата, които е донесъл опитният специалист в тима.

“Треньорът винаги говори с играчите. Пита ни за позицията, която предпочитаме, как искаме да се защитаваме, но крайното решение е негово. Този разговор е важен за нас, защото се учим от него. Надяваме се неговите идеи да бъдат приложени на практика на терена. Що се отнася до мен, искам да запазя сегашната си форма и да не се контузвам, за да мога да помогна на отбора. Подготвен съм за всички предизвикателства в кариерата си. Вече съм играл на световно първенство и не искам да губя отново. Старая се да давам най-доброто от себе си, да вкарвам голове и да давам асистенции. Изживявам един от най-добрите моменти в кариерата си. Всичко, което правя в Реал Мадрид, се надявам да мога да го направя и тук с националния отбор. Мачът с Франция ще бъде много важен за нас. Те са страхотен отбор и очаквам отворен двубой. Никой няма да се прибера и да се защитава. Ще бъде добър тест за нас. Що се отнася до подкрепата на нашите фенове, тя винаги е важна за нас. Когато сме обединени, можем да постигнем страхотни неща,” заяви Винисиус.

Снимки: Gettyimages