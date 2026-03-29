Винисиус ще играе срещу Хърватия

Крилото на Реал Мадрид и бразилския национален отбор Винисиус Жуниор се завърна към заниманията със своите съотборници в "селесао". По-рано се появи информация, че нападателят, който изигра пълни 90 минути при загубата от Франция с 1:2, не е тренирал със състава в събота.

Винисиус вече е подновил тренировки с основната група. Очаква се той да бъде на разположение за предстоящия мач срещу Хърватия, който ще се проведе в Орландо в нощта на 31 март срещу 1 април.

