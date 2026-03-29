Очаквайте в 9:00: Александър Димитров и Владимир Николов за подхода и очакванията в двубоя срещу Индонезия
  2. Рома
Бразилец от Рома се контузи

  • 29 март 2026 | 06:57
Крилото на Рома Уесли беше освободен предсрочно от лагера на националния отбор на Бразилия заради контузия, получена по време на приятелския мач срещу Франция. Селекционерът на „селесао“ Карло Анчелоти включи Уесли в стартовия състав за контролата, загубена с 1:2. Футболистът беше заменен в 71-ата минута от Рожер Ибанес. По време на двубоя обаче както Уесли, така и Рафиня са почувствали болка в задната част на дясното бедро.

В официално изявление от бразилската футболна федерация потвърдиха, че проведените тестове са показали мускулни травми. В резултат на това двамата играчи са били освободени, за да се завърнат в клубовете си и да започнат лечение. Не са повикани други футболисти, които да ги заменят за предстоящата приятелска среща с Хърватия във вторник вечер.

Уесли се представя впечатляващо след трансфера си в Рома през лятото, като до момента е отбелязал четири гола и е направил две асистенции в 35 официални мача.

През този сезон той имаше известни проблеми с леки мускулни травми, последната от които беше през декември. Предстои да се установи колко сериозна е настоящата контузия.

Снимки: Gettyimages

Робъртсън: Ще реша бъдещето си преди Световното първенство

  • 29 март 2026 | 06:29
Людовик Жюли: Напуснах Барселона заради Меси

  • 29 март 2026 | 06:03
Бербатов: Шешко всява страх у съперниците

  • 29 март 2026 | 05:33
Индзаги примамва играч на Интер в Саудитска Арабия

  • 29 март 2026 | 05:02
Манчестър Сити ще подсилва халфовата си линия с дуо от Премиър лийг

  • 29 март 2026 | 04:48
Мбапе приключва отношенията си с Nike

  • 29 март 2026 | 04:24
60 факта за големия юбиляр Краси Балъков

  • 29 март 2026 | 01:53
Гран При на Япония на живо: Пиастри поведе, следван от Леклер

  • 29 март 2026 | 09:15
Очаквайте на живо: Александър Димитров говори пред медиите в Джакарта

  • 29 март 2026 | 08:15
Ето какъв идеален отбор нареди Бала през 90-те години

  • 29 март 2026 | 02:13
Кръгът от Sesame НБЛ продължава с мачове в Пловдив и Стара Загора

  • 29 март 2026 | 07:00
Хора, спрете се! Какво ви става? Защо след 10:2 унижавате млади български момчета по този начин?

  • 28 март 2026 | 17:04
