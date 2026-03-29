Бразилец от Рома се контузи

Крилото на Рома Уесли беше освободен предсрочно от лагера на националния отбор на Бразилия заради контузия, получена по време на приятелския мач срещу Франция. Селекционерът на „селесао“ Карло Анчелоти включи Уесли в стартовия състав за контролата, загубена с 1:2. Футболистът беше заменен в 71-ата минута от Рожер Ибанес. По време на двубоя обаче както Уесли, така и Рафиня са почувствали болка в задната част на дясното бедро.

В официално изявление от бразилската футболна федерация потвърдиха, че проведените тестове са показали мускулни травми. В резултат на това двамата играчи са били освободени, за да се завърнат в клубовете си и да започнат лечение. Не са повикани други футболисти, които да ги заменят за предстоящата приятелска среща с Хърватия във вторник вечер.

Уесли се представя впечатляващо след трансфера си в Рома през лятото, като до момента е отбелязал четири гола и е направил две асистенции в 35 официални мача.

През този сезон той имаше известни проблеми с леки мускулни травми, последната от които беше през декември. Предстои да се установи колко сериозна е настоящата контузия.

