Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Бразилия
  3. Ето как се зарадва семейството на Игор Тиаго на повиквателната му за Бразилия

Ето как се зарадва семейството на Игор Тиаго на повиквателната му за Бразилия

  • 17 март 2026 | 14:35
  • 1051
  • 0

Голмайсторът на Брентфорд Игор Тиаго получи първата си повиквателна за националния отбор на Бразилия, което предизвика бурна радост сред неговите най-близки хора.

Бившата лудогорска перла Игор Тиаго с повиквателна от Анчелоти, Неймар няма да играе за Бразилия
Бившата лудогорска перла Игор Тиаго с повиквателна от Анчелоти, Неймар няма да играе за Бразилия

От “Глобо” публикуваха видео с щастливите реакции на семейството и приятелите на нападателя в бразилския град Сидаде Осидентал в момента, в който селекционерът Карло Анчелоти обяви на своята пресконференция, че 24-годишният играч е сред избраниците му за контролите с Франция (26 март) и Хърватия (31 март) в САЩ. Най-невъздържана в своята радост определено беше майката на футболиста Мария Дива, а заедно с нея беше и неговият брат Майкон.

Междувременно, в снощното равенство 2:2 на Брентфорд с Уулвърхамптън Тиаго отново успя да се разпише. Така бившият нападател на Лудогорец вече има 19 гола в 30 шампионатни мача през сезона, като е втори в голмайсторската класация на Премиър лийг, на три попадения от лидера Ерлинг Холанд. Освен него, останалите дебютанти в състава на “Селесао” са защитникът Лео Перейра от Фламенго, халфът Габриел Сара от Галатасарай и нападателят Раян от Борнемут.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Неймар с мигновена реакция на новината, че не е повикан за Бразилия

Водещи Новини

