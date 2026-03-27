Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бразилия
  3. Анчелоти похвали Игор Тиаго след дебюта му за "селесао"

  • 27 март 2026 | 03:42
  • 431
  • 0
Селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти запази спокоен тон при анализа на загубата от Франция с 1:2 в приятелски мач, игран в Бостън. Въпреки че призна за наличието на проблеми, той изтъкна и положителни аспекти, като например борбеността на „селесао“ до самия край. Италианският специалист даде добра оценка на бившия нападател на Лудогорец Игор Тиаго, който дебютира за националния отбор.

„Когато загубиш мач, никога не можеш да си доволен и ние не сме. Резултатът не е най-важното нещо, но той показва какво сме направили добре и какво не. Мисля, че отборът се бори до края на мача и имаше няколко добри възможности. Липсваше ни малко прецизност при изнасянето на топката от нашата половина и малко бдителност, за да избегнем контраатаката, при която ни вкараха. В общия контекст на мача съм доволен, защото отборът се стара и отбеляза гол от статично положение, което е важно. Наполовина съм доволен, но не трябва да сме щастливи от резултата“, заяви треньорът.

„Представянето на Винисиус и Рафиня? За мен нищо не им липсва. Рафиня игра добре, но след това имаше проблем в края на първото полувреме и трябваше да го сменим. Той имаше възможности, движеше се добре без топка. Вини е опасен, може и да не е вкарал, но един нападател винаги може да отбележи. Работата и на двамата беше добре свършена", сподели Анчелоти.

„Мисля, ченовите футболисти, които играха днес за първи път, оказаха положително вляние. Игор Тиаго влезе много добре, Данило влезе много добре, Габриел Сара изигра своята роля, както и Ибанес. След този мач съм много по-уверен. Мисля, че изборът на финалния списък за Световното първенство няма да бъде толкова лесен за мен", отбеляза Анчелоти.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

