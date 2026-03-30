Синер отново не загуби сет и постигна мечтания "слънчев дубъл"

Яник Синер влезе в историята, след като спечели турнира от сериите "Мастърс" в Маями. По този начин италианецът оформи така наречения „слънчев дубъл“, защото вдигна трофея и в Индиън Уелс по-рано този месец.

Синер победи Иржи Лехечка с 6:4, 6:4, превръщайки се в първия тенисист при мъжете след Роджър Федерер през 2017 г., който печели турнирите в Индиън Уелс и Маями в един и същи сезон. Той е и първият, който постига това, без да загуби нито един сет в двата турнира.

„Това означава много за мен. Да спечеля „слънчевия дубъл“ за първи път е невероятно“, заяви Синер в интервюто си на корта.

„Това е нещо, което никога не съм си и мислил, че ще спечеля, защото е трудно за постигане. Някак си успяхме, така че съм много щастлив", добави носителят на 4 титли от "Големия шлем".

Jannik Sinner after beating Lehecka to win Miami Open



“I’m really really happy. I’m also happy to go back home now.” 😂



“It’s significant because before going on clay and going back home.. with not only one, but two trophies.. it means a lot to me. Making here the Sunshine… pic.twitter.com/eVww7MRYfi — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 29, 2026

Синер увеличи рекорда си на 34 поредни спечелени сета на ниво "Мастърс" 1000. Неговата серия започна започна от турнира в Шанхай миналата година.

Началото на двубоя се забави с повече от час заради дъжд. Лехечка влезе със солидна доза увереност, след като нямаше допуснат пробив в хода на турнира, но Синер бързо установи контрол над случващото се на корта. Италианецът взе подаването на съперника си в третия гейм, а в следващия се измъкна от 0-40 и поведе с 3:1.

В маратонския девети гейм Лехечка показа характер и отрази два сетбола, но това само отложи с няколко минути спечелването на частта от страна на Синер.

В началото на втория сет дъждът принуди двамата тенисисти отново да се приберат в съблекалнята. След подновяването на играта Лехечка стоеше напълно равностойно, но при 4:4 опита рисково отиграване, което не се увенча с успех и Синер стигна до решаващ пробив.

Изоставането на италианеца спрямо водача в световната ранглиста Карлос Алкарас вече е 1190 точки.



Лехечка също може да е повече от доволен от представянето си в Маями. От днес той е од номер 14 в ранглистата.

Снимки: Gettyimages