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Янаки Милев загуби от колумбиец в Парма

  • 14 юни 2026 | 14:50
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Янаки Милев загуби от колумбиец в Парма

Янаки Милев претърпя поражение на старта на квалификациите на турнира по тенис на клей от сериите "Чалъндър" в Парма (Италия) с награден фонд 203 900 евро.

Милев отстъпи пред седмия поставен в пресявките Мигел Тобон от Колумбия с 3:6, 2:6 за 70 минути игра.

22-годишният българин изостана с 0:3 гейма на старта на двубоя и загуби първия сет с 3:6.

Във втората част Тобон също имаше превъзходство и продължи напред в опита си да влезе в основната схема на турнира.

Алекс Ганчев пък допусна загуба във финала на двойки на турнира на клей в Киселяк (Босна и Херцеговина) с награден фонд 30 хиляди долара.

23-годишният състезател в тандем Саша Маес (Люксембург) отстъпиха в спора за титлата срещу поставените под номер 2 Янис Дюранд (Франция) и Юнес Лалами (Мароко) с 5:7, 3:6 за час и 32 минути.

Ганчев и Маес бяха близо до тайбрек в първия сет, но опонентите им спасиха геймбол и поведоха.

Втората част бе равностойна до 3:3, но вторите поставени спечелиха три поредни гейма и с това триумфираха с титлата.

В същото време 17-годишната Брияна Иванова претърпя загуба във финала на турнира по тенис на клей за жени в испанската столица Мадрид с награден фонд 15 хиляди долара.

Иванова отстъпи пред водачката в схемата Рут Роура Лавериас (Испания) със 7:6(2), 2:6, 1:6 в мача за трофея, продължил два часа и 21 минути.

До момента българката бе записала седем поредни победи и игра на първия си финал на сингъл при жените от турнирите на Международната федерация по тенис (ITF).

Брияна Иванова спечели оспорвания първи сет след тайбрек, но испанката подобри представянето си и осъществи обрат след 6:2, 6:1 в следващите две части.

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