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  3. Американката Робин Монтгомъри ликува с трофея в Хертогенбош

Американката Робин Монтгомъри ликува с трофея в Хертогенбош

  • 14 юни 2026 | 14:53
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Американката Робин Монтгомъри ликува с трофея в Хертогенбош

Американската квалификантка Робин Монтгомъри спечели титлата на турнира по тенис на трева от сериите WТА 250 в Хертогенбош (Нидерландия) без игра.

21-годишната Монтгомъри, която участва в основната схема като "щастлива губеща", трябваше да се изправи във финала срещу осмата поставена Барбора Крейчикова, но 30-годишната чехкиня се оттегли заради болест.

За американката това е първи трофей от сериите WТА, като тя ще се изкачи в топ 200 при обновяването на световната ранглиста в понеделник.

“Със съжаление съобщавам, че трябва да се откажа от днешния финал поради заболяване. Чувствах се зле и след консултации с медицинския ми екип стана ясно, че няма да мога да играя. Наистина очаквах с нетърпение възможността да се боря за титлата, но днес това не е възможно. Бих искал да поздравя Робин за фантастичната седмица тук и да ѝ пожелая всичко най-добро за останалата част от сезона“, гласи изявлението на Крейчикова.

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