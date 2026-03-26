Може ли Тиафо да спре Синер за "слънчев дубъл"

Четвъртфиналите на турнира в Маями продължават в четвъртък, когато Яник Синер ще се изправи срещу Франсис Тиафо, а Александър Зверев ще играе срещу Франсиско Серундоло.

Синер за последно загуби сет в "Мастърс" турнир на 5 октомври 2025 г. в Шанхай. Оттогава са изминали 14 мача и 28 сета.

Следващият, който ще се опита да спре впечатляващата серия на световния №2, е Тиафо, който достигна първия си четвъртфинал на "Мастърс" откакто загуби от Синер на финала в Синсинати през 2024 г.

Синер пристигна в Индиън Уелс по-рано този месец, все още търсейки първата си титла за 2026 г., след отпадания на полуфиналите на Australian Open и в Доха. Италианецът обаче отново намери най-добрата си форма на твърдите кортове в Северна Америка и сега е само на три победи от това да постигне т.нар. „слънчев дубъл“ — титли в Индиън Уелс и Маями в рамките на един сезон. Това постижение е реализирано само от седем играчи, като последният е Роджър Федерер през 2017 г.

Шампионът от Маями за 2024 г. Синер води с 4-1 в преките двубои срещу Тиафо преди четвъртфиналния им сблъсък, който е насрочен за четвъртък от 19 часа на централния корт.

Тиафо си проправи път до топ 8 след трудни мачове, като спаси два мачбола в драматична победа в третия кръг срещу шампиона за 2025 г. Якуб Меншик, а след това записа победи над Артур Казо и Теренс Атман. Американецът се изкачи с две позиции до №18 в "ранглистата на живо" и би се изкачил още при евентуална победа.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages