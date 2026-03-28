Синер си пречупи Зверев и си гарантира втори финал тази година

Яник Синер ще играе на втори финал от сериите на ATP “Мастърс-1000”, след като победи на 1/2-финалите от турнира в Маями, САЩ, четвъртия в световната ранглиста Александър Зверев с 6:3 7:6(4) за 114 минути.

В спор за титлата Синер ще спори с Иржи Лехечка, който ще опита да задържи титлата от Маями в Чехия, след като миналата година неговият съотборник Якуб Меншик победи на финала сръбската жива легенда на световния тенис Новак Джокович. Лехечка от своя страна отстрани след доста по-бърза и лесна победа в своя 1/2-финал Артур Фис след 6:2 6:2 за само 77 минути игра.

Победата е добър знак за Синер, който се справи преди две седмици на 1/2-финалите в Индиън Уелс и впоследствие грабна трофея. Това бе седма поредна победа за италианеца в съперничеството между двамата и той продължава да води в съперничеството им с 8-4 успеха в своя полза. Зверев за последно победи 24-годишния състезател от Ботуша през 2023 г. в 1/8-финалния сблъсък от Откритото първенство на САЩ. Синер също така се завръща към познатата си добра форма, която позагуби през втората половина на миналата година, и в 11 поредни мача няма поражение. Интересното е, че последната му загуба бе преди малко повече от два месеца, на 19-и февруари, именно срещу миналогодишния носител на трофея в Маями – Якуб Меншик, допускайки обрат в Доха след 7:6(3) 6:2 6:3.

Бившият световен номер едно демонстрира брутална мощност от сервиса и реализира цели 15 директни точки от начален удар, както и не допусна нито една двойна грешка. Това засенчи иначе много доброто представяне на Зверев, който направи пет аса и записа на сметката си само една двойна грешка. Освен това германецът успя да спаси три от четирите опита за пробив на своя съперник, но той самият имаше само два шанса за брейк и не реализира нито един от тях.

Jannik Sinner and Alexander Zverev at the net in German:



JS: “You played well.”



AZ: “Still wasn't enough.” pic.twitter.com/MPvpAxHJjw — jannik sinner files (@jannik_files) March 28, 2026

За Синер особено силен бе първият сет, който той успя да затвори за 43 минути. Все пак първоначално останаха впечатления, че може и да има оспорван сблъсък, тъй като опонентите стартираха при размяна на геймове от начален удар, но в четвъртия гейм италианецът спечели посрещането и това му помогна да натрупа убедително психологическо самочувствие, за да се откъсне с преднина от 4:1. След това мачът продължи да се движи гейм за гейм, като Зверев не успя да пробие съперника си, който логично затвори първия сет с 6:3.

Вторият сет вече бе на съвършено различно ниво и германецът успя да поддържа темпото до самия край на тази голяма част, тъй като той сервираше първи. Двамата продължиха да се движат гейм за гейм и така при 6:6 се стигна до тайбрек, в който Александър Зверев дори повеждаше на два пъти. При 4-4 обаче той се пречупи окончателно психически и позволи на противника му за трети път в рамките на тайбрека да направи две поредни точки, да запише минипробив и да си спечели мачбол. Яник Синер от своя страна не чакаше нова покана да нанесе фаталния удар и реализира още първата си възможност, решавайки всичко, за да си гарантира втори финал в рамките на последния месец.

Catch him if you can 🙌



The moment @janniksin topped Zverev to notch his 16th consecutive straight-set win at Masters 1000 events. #MiamiOpen pic.twitter.com/Rt55G1BK3m — Tennis TV (@TennisTV) March 28, 2026

Решаващият сблъсък за титлата между Синер и Лехечка в Маями предстои в утрешния 29-и март (неделя) и би трябвало да стартира не по-рано от 20:30 часа българско време.

В днешния 28-и март (събота) пък ще се изиграе големият финал при жените. В него световната номер едно Арина Сабаленка от Беларус излиза срещу представителката на домакините Кори Гоф. Сабаленка е настоящата носителка на трофея, като преди година на финала тя победи друга американка в лицето на Джесика Пегула.