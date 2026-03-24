Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  • 24 март 2026 | 06:33
Синер се разправи с Муте и подобри постижение на Джокович

Яник Синер влезе в историята на турнирите ATP Мастърс 1000 в понеделник вечер на Маями Оупън, където постигна категорична победа с 6:1, 6:4 срещу Корентен Муте. С този убедителен триумф в третия кръг на стадион „Хард Рок“, италианецът вече е спечелил 26 последователни сета на ниво Мастърс 1000. Така той изпревари Новак Джокович, който досега държеше рекорда с 24 сета. Синер изравни това постижение с победата си във втория кръг в събота, преди окончателно да го подобри в третия.

Серията на Синер започна миналия ноември на Мастърс-а в Париж, където той спечели титлата, без да загуби нито един сет. Той пренесе тази форма и през март, повтаряйки постижението на турнира в Индиън Уелс. Благодарение на двете си победи в Маями, Синер вече има 13 поредни победи в мачове от сериите Мастърс 1000.

В двубоя срещу Муте почти нямаше признаци, че серията на 24-годишния тенисист е застрашена. Синер контролираше темпото на сблъсъка с доминиращ сервис, печелейки 87% (33/38) от точките на първия си начален удар. Той също така атакуваше свободно и от двете страни, реализирайки 23 печеливши удара срещу 11 за Муте, като не даде никакъв шанс на французина да намери своя ритъм в мача.

С тази победа за един час и 11 минути Синер подобри баланса си на 2-0 в преките двубои от серията срещу този съперник и удължи серията си без загуба срещу левичари на 21 мача.

Вторият в ранглистата на ATP ще се изправи срещу Алекс Микелсен в четвъртия кръг във вторник. Така той продължава стремежа си да стане първият мъж, постигнал „Sunshine Double“ (титли от Индиън Уелс и Маями в един сезон), откакто Роджър Федерер направи това през 2017 г. Микелсен победи Алехандро Табило с 3:6, 6:3, 6:4, за да си осигури сблъсъка с италианеца.

Освен евентуален нов триумф в Маями, за Синер има и друга награда през тези две седмици. След като неговият голям съперник Карлос Алкарас загуби от Себастиан Корда в третия кръг в неделя, италианецът вече е в отлична позиция да съкрати дистанцията в битката за номер 1 в света, тъй като Синер не защитава никакви точки за ранглистата в Маями.

Следвай ни:

Виж всички

Водещи Новини

