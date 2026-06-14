Григор Димитров и Иван Иванов ще участват на турнир по тенис от сериите "Чалънджър" в Дъблин

Най-добрият български тенисист Григор Димитров и младият талант Иван Иванов ще участват на турнир на трева от сериите "Чалънджър 75" в Дъблин (Ирландия) с награден фонд 97 640 евро, като ще започнат от основната схема.

35-годишният Димитров е поставен под номер 8 и в първия кръг ще излезе срещу 177-ия в света Крис Родеш (Люксембург). Двамата не са се срещали до момента, а през настоящия сезон опонентът на хасковлията има 19 победи и 11 поражения на сингъл, но в единствения си мач на тревна настилка загуби по-рано тази седмица.

17-годишният Иванов е в срещуположната част на схемата и ще започне срещу 155-ия в света, шести поставен - Стефанос Сакеларидис (Гърция). Това ще бъде първа среща между двамата при третото участие на българина на турнир от веригата на АТП през този сезон.

Турнирът в Дъблин започва утре, като се очаква двамата българи да изиграят двубоите си от първия кръг около обяд.

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Снимки: Sportal.bg