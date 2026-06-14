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Бен Шелтън спечели титлата в Щутгарт

  • 14 юни 2026 | 17:18
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Бен Шелтън спечели титлата в Щутгарт

Бен Шелтън спечели титлата от турнира по тенис на трева в Щутгарт от сериите АТP 250. В изцяло американски финал той се наложи над шампиона от миналата година Тейлър Фриц 6:4, 2:6, 6:4 за точно час и 50 минути игра.

За поставения под номер 1 в схемата Шелтън това е шеста титла в кариерата и трета през тази година, като и трите са на различни настилки - на твърд корт в зала в Далас, на клей в Мюнхен и сега на трева в Щутгарт.

Той измъкна първия сет след пробив в третия гейм, а в решителния трети сет взе последното подаване на Фриц в мача. Малко по-рано той отрази и две възможности за пробив, които Фриц имаше при резултат 3:2 гейма в негова полза.

Въпреки победата си в турнира, Шелтън може да отстъпи с едно място в световната ранглиста. Това зависи от изхода на финала на надпреварата в Хертогенбош. Ако тя не бъде спечелена от австралиеца Алекс де Минор, Шелтън ще остане номер 5 в света.

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Снимки: Gettyimages

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