С официална церемония беше даден старт на турнира от категория W50 в Хасково

С официална церемония беше даден старт на силния турнир за жени от категория W50 в Хасково с награден фонд от 40 000 долара. Организаторите бяха подготвили богата фолклорна и музикална програма, която постави началото на престижната международна надпревара.

В откриването участваха родопският певец Любомир Петов, гайдарят Стефан Янев, солисти на Българското национално радио, изпълнители от ансамбъл „Българе" и танцьори от танцов състав „Станимака", които създадоха празнична атмосфера за участници и зрители.

На церемонията присъстваха Мария Вълчева - заместник-кмет на Хасково, националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Лидия Енчева и турнирният директор Стефани Гачева.

Лидия Енчева връчи специално подписана фланелка от името на организаторите, а след това излезе на корта и поигра с подавачите на топки, предизвиквайки усмивки сред присъстващите.

След церемонията започнаха срещите от квалификациите, а двубоите от основната схема стартират във вторник. Организаторите предвиждат срещите на водещите български тенисистки да започват не по-рано от 16:00 часа, за да могат повече любители на тениса да присъстват на живо. Входът за всички мачове е свободен.

Общо 23 български тенисистки участват в турнира. Девет от тях започват директно от основната схема, а още 14 ще преминат през квалификациите.

Националките на България за „Били Джийн Кинг Къп” Росица Денчева, Денислава Глушкова и Лидия Енчева ще поведат българското участие в основната схема. Лиа Каратанчева и Ива Иванова си осигуриха място по ранкинг, а с „уайлд кард” участват Йоана Константинова, Валерия Гърневска, Мелис Расим и Юлия Стаматова.

Сред българките в квалификациите са: Алекса Каратанчева, Мария-Магдалена Янакиева, Моника Господинова, Галена Кръстенова, Йоана Монева, Ралица Александрова, Калина Симеонова, Анжелина Костова, Виктория Велева, Дария Великова, Александра Матева, Йоанна Радулова, Беатрис Спасова и Стелиана Гичева. За влизане в основната схема са необходими две победи в квалификациите.

Снимки: Община Хасково

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