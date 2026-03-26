Синер не остави никакви шансове на Тиафо

Вторият в световната ранглиста Яник Синер записа убедителна победа с 6:2, 6:2 над Франсис Тиафо и се класира на полуфиналите на турнира от сериите "Мастърс 1000" в Маями, който е с награден фонд 9,5 милиона щатски долара.

Така италианецът продължава преследването на т.нар. "Съншайн дабъл" - поредни титли от Индиън Уелс и Маями, което за последно е правил Роджър Федерер през 2017 година.

Съперник на италианеца в следващия мач ще бъде победителят от двубоя между Александър Зверев и Франсиско Серундоло, които играят тази нощ от 01:00 часа българско време.

Синер не срещна проблеми срещу американеца Тиафо и записа експресна победа за 71 минути, класирайки се за четвърти път в кариерата си на полуфинал в Маями. Той също така продължи рекордната си серия от спечелени сетове на "Мастърс 1000" до 30, без да отстъпи в нито един.

"Началото на всеки мач е много важно. Започнах с пробив и това ми даде увереност. В същото време съперникът бе агресивен и гледах просто да вкарвам ударите ми. Имаше възходи и падения, но останах спокоен и спечелих", каза Синер.

Снимки: Imago