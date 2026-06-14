Маздрашки достигна до финала на турнир в Румъния

Анас Маздрашки стана вицешампион на сингъл на турнира по тенис на клей в Куртя де Арджеш (Румъния) с награден фонд 15 хиляди долара.

19-годишният българин отстъпи на финала пред водача в схемата Раду Папое (Румъния) с 4:6, 2:6. Срещата продължи час и 38 минути.

Маздрашки започна трудно двубоя и след като поведе с 1:0, загуби пет поредни гейма за 1:5. Българинът успя да намали изоставането си до 4:5, но румънецът затвори първия сет при 6:4. Във втората част Папое отново поведе с 5:1. Маздрашки върна един гейм, но не успя да навакса до края на срещата.

Въпреки поражението, турнирът е успешен за младия българин. Преди финала той записа четири поредни победи и достигна до първия финал на сингъл в кариерата си на турнир за мъже от веригата на Международната федерация по тенис (ITF).

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