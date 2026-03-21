Убедително начало за Синер в Маями

  • 21 март 2026 | 21:52
Световният номер 2 в тениса Яник Синер от Италия започна стабилно участието си на турнира от сериите "Мастърс" в Маями на твърди кортове с награден фонд близо 9,5 милиона долара.

Шампионът от Индиън Уелс преди броени дни надигра босненеца Дамир Джумхур с 6:3, 6:3 за час и десет минути на корта. Италианецът направи един пробив в първия и два във втория сет за комфортната победа.

Той се отличи с девет аса срещу само един на босненеца и 21 печеливши удара срещу 8 на Джумхур.

Синер почиваше в първия кръг, а в третия чака победителя от мача между Корентен Муте от Франция и чеха Томаш Махач.

В друг мач от турнира канадецът Феликс Оже-Алиасим надигра Мартон Фучович от Унгария със 7:6(3), 7:5. И двамата сервираха добре, като си размениха по един пробив в първата част, но Оже-Алиасим бе по-стабилен в тайбрека.

Във втория сет канадецът направи решаващ пробив в 12-тия гейм и не позволи да се стигне до втори тайбрек. В третия кръг в Маями Оже-Алиасим ще се изправи срещу французина Теренс Атман, който победи сънародника си Артюр Ридеркнеш.

Ива Иванова е на финал в Египет

Технологията за видеоповторенията ще бъде достъпна на шест корта на тазгодишния "Уимбълдън"

Алкарас се справи с бразилец в Маями

Победа в два сета, но трудна: Сабаленка започна защитата на титлата в Маями

Виктория Мбоко с експресна победа във втория кръг в Маями

Александра Матева отпадна на четвъртфиналите на двойки в Монастир

Левски лети към целта след мълниеносни 25 минути  

Веласкес: Победите помагат да повярваш в собствените си сили

ЦСКА 1948 ликува след голеада в Бистрица

Фантастичен гол и двоен удар след почивката донесоха победата на Милан

Евертън нокаутира Челси на Росиниър и остави Ливърпул в топ 5

Провалите на Ливърпул в Премиър лийг продължиха и срещу Брайтън, Уелбек наказа шампионите

