Убедително начало за Синер в Маями

Световният номер 2 в тениса Яник Синер от Италия започна стабилно участието си на турнира от сериите "Мастърс" в Маями на твърди кортове с награден фонд близо 9,5 милиона долара.

Шампионът от Индиън Уелс преди броени дни надигра босненеца Дамир Джумхур с 6:3, 6:3 за час и десет минути на корта. Италианецът направи един пробив в първия и два във втория сет за комфортната победа.

Той се отличи с девет аса срещу само един на босненеца и 21 печеливши удара срещу 8 на Джумхур.

Синер почиваше в първия кръг, а в третия чака победителя от мача между Корентен Муте от Франция и чеха Томаш Махач.

В друг мач от турнира канадецът Феликс Оже-Алиасим надигра Мартон Фучович от Унгария със 7:6(3), 7:5. И двамата сервираха добре, като си размениха по един пробив в първата част, но Оже-Алиасим бе по-стабилен в тайбрека.

Във втория сет канадецът направи решаващ пробив в 12-тия гейм и не позволи да се стигне до втори тайбрек. В третия кръг в Маями Оже-Алиасим ще се изправи срещу французина Теренс Атман, който победи сънародника си Артюр Ридеркнеш.

Снимки: Imago