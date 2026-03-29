Синер само на крачка от постижение на Федерер през 2017-а

Яник Синер е само на една победа от ново бляскаво постижение на турнира в Маями, където в неделя от 22 часа ще се изправи срещу намиращия се в отлична форма Иржи Лехечка във финала.

Световният номер 2 Синер се стреми да стане едва осмият тенисист – и първият след Роджър Федерер през 2017 г. – който постига престижния „слънчев дубъл“, след триумфа си в Индиън Уелс по-рано този месец. За да го направи, италианецът ще трябва да неутрализира и пренасочи скоростта на ударите на Лехечка, който демонстрира експлозивна игра и изключително ефективен сервис по пътя към първия си финал от сериите "Мастърс".

След като Себастиан Корда сензационно елиминира световния №1 Карлос Алкарас в третия кръг, горната половина на схемата се отвори, а Лехечка безмилостно се възползва от това. Чехът достигна най-големия финал в кариерата си, без да загуби подаването си в пет мача, комбинирайки контролирана агресия с изключително прецизен сервис, включително впечатляваща победа в четвъртия кръг срещу №7 в света Тейлър Фриц.

За да затрудни Синер, Лехечка ще трябва да покаже същото – а вероятно и още повече смелост. Способността му да скъсява времето за реакция, да атакува рано и да доминира в кратките разигравания беше напълно видима в убедителната му победа с 6:2, 6:2 срещу Артюр Фис на полуфинала. Срещу един от най-силните атакуващи играчи в тура като Синер обаче това ще бъде подложено на сериозно изпитание.

Поставеният под №2 изглежда почти непоклатим, след като е спечелил всеки от последните си 32 сета на ниво "Мастърс". След убедителната си победа на четвъртфиналите срещу Франсис Тиафо, който го нарече „един от най-добрите изпълнители на удари в историята на играта“, Синер затвърди това мнение, като записа седма поредна победа над Александър Зверев на полуфиналите.

„Дойдох тук с целта да покажа добър тенис – това беше основната ми цел“, каза Синер след класирането си за четвъртия финал в Маями. „Да съм отново тук, на финала, означава много за мен.“

С представянето си в Маями Синер увеличава и напрежението върху Алкарас в битката за №1 в света. Той изостава с 1540 точки в живата ранглиста на ATP, но може да намали разликата до 1190 при титла. Тъй като няма точки за защита до турнира в Рим, инерцията е изцяло на страната на Синер преди началото на сезона на клей в Европа.

Лехечка се изкачва с осем позиции до рекордното за кариерата си №14 във виртуалната ранглиста и ще се опита да изиграе още един смел мач. Той изостава с 0-3 в директните двубои срещу Синер и все още не е спечелил сет срещу него, но настоящата му форма подсказва много по-сериозно предизвикателство, отколкото показва статистиката.

„Чувствам се страхотно. Това е нещо, към което се стремях през цялата година и по време на подготовката“, каза Лехечка след убедителната победа над Фис. „Вярвах в играта си и в труда, който вложих. Не знаех кога ще се случи, но знаех, че ще стане. Днешният мач беше отличен пример за това как искам да играя. Изпълних всичко добре и съм много доволен.“

Лехечка се стреми към третата си титла в ATP тура, след успехите си в Аделаида през 2024 г. и Бризбън през 2025 г., докато Синер гони 26-ата си титла, с която да изравни големия си съперник Алкарас.

