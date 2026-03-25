Синер се разправи с представител на домакините

Яник Синер огорчи домакинската публика на турнира от сериите “Мастърс” в Маями, след като в мач от 1/8-финалите победи американеца Алекс Микелсен със 7:5 7:6(4) за 101 минути. Това бе общо третият мач между двамата тенисисти, като до този момент Синер няма загубен сет от състезателя от САЩ.

Микелсен нямаше как да даде отпор на световния номер две, който реализира 15 аса и не допусна нито една двойна грешка. Все пак американецът показа устойчивост в някои важни моменти и парира цели пет от седем опита на своя съперник да реализира пробив. Самият Микелсен обаче стигна едва до един брейк.

Jannik Sinner accidentally hits Alex Michelsen with a ball during their match in Miami.



В спор за място сред последните четири на турнира Синер ще спори с друг американец в лицето на Франсис Тиафо, който в своя осминафинал стигна до труден успех с 6:4 1:6 6:4 срещу Терънс Атман от Франция за 113 минути.