Синер се разправи с представител на домакините

  • 25 март 2026 | 06:24
Синер се разправи с представител на домакините

Яник Синер огорчи домакинската публика на турнира от сериите “Мастърс” в Маями, след като в мач от 1/8-финалите победи американеца Алекс Микелсен със 7:5 7:6(4) за 101 минути. Това бе общо третият мач между двамата тенисисти, като до този момент Синер няма загубен сет от състезателя от САЩ.

Микелсен нямаше как да даде отпор на световния номер две, който реализира 15 аса и не допусна нито една двойна грешка. Все пак американецът показа устойчивост в някои важни моменти и парира цели пет от седем опита на своя съперник да реализира пробив. Самият Микелсен обаче стигна едва до един брейк.

В спор за място сред последните четири на турнира Синер ще спори с друг американец в лицето на Франсис Тиафо, който в своя осминафинал стигна до труден успех с 6:4 1:6 6:4 срещу Терънс Атман от Франция за 113 минути.

Още от Тенис

Лехечка стигна четвъртфиналите в Маями

Фис ще се бори за финалната четворка след труден успех

Шиникова и Иванова се класираха за четвъртфиналите на двойки в Египет

Националният турнир по скуош събра над 60 участници в София

Александър Василев записа победа в Хърватия

Сабаленка: Хората често са невъзпитани и груби към нас

България реди две контроли през юни - ето съперниците

"Лъвовете" в луксозен хотел в Джакарта

Иван Колев: Със Соломонови о-ви няма да имаме проблеми, срещу Индонезия ще е по-трудно

Официално: Ерата “Салах” в Ливърпул приключва

Валенсия излъга Везенков и компания в последните секунди на невероятен трилър

Черно море Тича не сгреши срещу Левски в София

