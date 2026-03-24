Синя доминация: Бала №1 за февруари, Костадинов - играч на 26-ия кръг
Синер: Не играя за рекорди

  • 24 март 2026 | 11:36
Яник Синер написа история в понеделник вечерта в Маями, подобрявайки рекорда за най-много поредни спечелени сета в историята на турнирите от сериите Мастърс 1000, откакто това ниво на състезание е установено през 1990 година. С победата си над Корентен Муте в третия кръг на Откритото първенство на Маями с резултат 6:1, 6:4, Синер записа 26 поредни спечелени сета на Мастърс турнири, надминавайки предишния рекорд на Новак Джокович от 24 последователни сета от 2016 година.

"Много съм щастлив, но в същото време не играя заради рекорди. Радвам се, че съм тук. Това е турнир, който пропуснах миналата година, така че съм доволен и всичко е възможно. Този спорт е толкова непредсказуем, затова се опитваме да запазим максимален фокус, доколкото можем, а след това ще видим какво ще донесе следващият кръг. Доволен съм от днешната игра. Опитваме се да напредваме, а тъй като очевидно няма почивен ден между мачовете, ще се опитаме да си починем и се надявам да сме готови за утре.

Синер се разправи с Муте и подобри постижение на Джокович

"Нямаме толкова много левичари в нашия спорт, но те същевременно са много различни. Имате Бен, който има опустошителен сервис, а след това имате Тим и Муте, срещу които е малко по-неудобно да се играе. Тук е и Шапо, който отново е напълно различен... Не искам да забравям останалите играчи, но се опитваме да се подготвим по най-добрия възможен начин, да бъдем тактически перфектни, доколкото е възможно, и да вървим към победа. Така че съм щастлив", каза Синер.

Италианецът спечели последните два Мастърса без загубен сет – в Париж миналата есен (10:0) и Индиън Уелс миналата седмица (12:0) – и изравни рекорда на Джокович с победа срещу Дамир Джумхур (6:3, 6:3) в първия си мач в Маями преди два дни.

