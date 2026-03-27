Зверев даде само три гейма на Серундоло и си уреди нов сблъсък със Синер

Александър Зверев си осигури място на полуфиналите на турнира от сериите "Мастърс" в Маями, където ще се изправи срещу Яник Синер. Германецът постигна убедителна победа с 6:1, 6:2 над Франсиско Серундоло.

С този успех, постигнат само за 65 минути, Зверев записа четвърта поредна победа срещу аржентинеца и поведе с 4:3 в общия баланс от мачовете помежду им.

Третият поставен в схемата германец ще насочи вниманието си към полуфиналния сблъсък със Синер в търсене на реванш за загубата си в два сета по-рано този месец в Индиън Уелс. Синер води със 7:4 в съперничеството им, като е спечелил всеки от последните им шест двубоя.

Зверев демонстрира силна форма в Южна Флорида. Той не допусна нито една точка за пробив в последните си два мача в Маями и ще се стреми да поддържа същото ниво срещу Синер, който от своя страна е спечелил 30 поредни сета на ниво "Мастърс" 1000.

Серундоло, който достигна полуфиналите в Маями при дебюта си през 2022 г. и четвъртфиналите през 2023 г. и 2025 г., елиминира световния номер 10 Даниил Медведев в третия кръг. Аржентинецът обаче не успя да отговори на високото ниво, показано от Зверев, и пропусна шанса да се класира за третия си полуфинал в турнир от сериите "Мастърс" 1000.

Снимки: Gettyimages