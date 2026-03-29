Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте в 9:00: Александър Димитров и Владимир Николов за подхода и очакванията в двубоя срещу Индонезия
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Реал Мадрид е разтърсван от финансови проблеми

  • 29 март 2026 | 07:55
  • 432
  • 0
Спокойната спортно-техническа ситуация в Реал Мадрид през последните седмици, или поне по-спокойна от обикновено, не отговаря на институционалното и икономическо състояние на клуба. Според разкрития на „El Confidencial“, клубът, ръководен от Флорентино Перес, е натрупал дълг в размер на 1,78 милиарда евро. „С проблемите, породени от ремонта на стадион „Сантяго Бернабеу“, ситуацията е притеснителна“, твърдят от изданието. Както може да се види от отчетите, които Реал Мадрид е предоставил на своите членове, шест показателя сочат за деликатното икономическо положение на клуба в средносрочен и дългосрочен план.

Първият и най-впечатляващ показател е сривът на ликвидността. Към 31 декември 2025 г. Реал Мадрид разполага с едва 3,4 милиона евро в брой и парични еквиваленти. Тази сума е значително по-ниска от регистрираните 175,8 милиона евро шест месеца по-рано, в края на предходната финансова година.

На второ място е спадът на нетната печалба. Резултатът е 5,2 милиона евро, което представлява спад от близо 80% в сравнение с предходни периоди, като например 29,4 милиона, отчетени за същия период на предходната година. Основната причина е увеличението на разходите за заплати и свързаните с тях разходи за отбора, които са нараснали с 26,2% до 318,9 милиона евро.

Освен това приходите също са намалели. През първата половина на сезон 2025-26 Реал Мадрид регистрира приходи от 571,3 милиона евро, което е с 18,5 милиона по-малко в сравнение със същия период на 2024 г. Общите оперативни приходи са 613 милиона, докато за предходния период са били 636 милиона. При търговските приходи спадът е 11,7%; при клубните магазини – 22,4%; при обиколките на стадиона и музея – 2%; а при събитията спадът е драстичен – 28,3%.

Флорентино иска да задържи Винисиус
Четвъртият показател, който отразява лошите финансови резултати на Реал Мадрид, е увеличението на финансовите разходи с 10%. Клубът е започнал да използва неусвоени досега кредитни линии на обща стойност 475 милиона евро, повечето от които с падеж през настоящата година, за да посрещне текущите си нужди от парични средства.

Следва отрицателният оборотен капитал от 406 милиона евро към края на 2025 г., докато през декември 2024 г. той е бил 186 милиона. Това влошаване на оборотния капитал означава, че краткосрочните задължения значително надвишават наличните ресурси за тяхното погасяване.

Накрая, според „El Confidencial“, като се включи и дългът за финансиране на реконструкцията на стадион „Бернабеу“, общите пасиви на клуба възлизат на около 1,78 милиарда евро. От тях 467 милиона са текущи задължения, а 1,312 милиарда са нетекущи пасиви. Към 1 януари 2026 г. Реал Мадрид е натрупал 117,5 милиона евро краткосрочен банков дълг и 99,9 милиона дългосрочен.

Следвай ни:

