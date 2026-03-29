  Мбапе приключва отношенията си с Nike

Мбапе приключва отношенията си с Nike

  • 29 март 2026 | 04:24
Мбапе приключва отношенията си с Nike

Докато Килиан Мбапе се подготвя за ангажиментите си с националния отбор на Франция, се появиха неочаквани новини, които биха могли да бележат предстоящото лято. Въпреки че участието му в предстоящите мачове е под въпрос, нападателят на Реал Мадрид редовно се отзова на повиквателната на селекционера. Вниманието на обществеността обаче привлече информация, която не е пряко свързана с терена.

Според последни информации, дългогодишното сътрудничество между френския футболист и спортния гигант Nike е към своя край. Мбапе, който години наред беше едно от основните лица на марката, вероятно няма да поднови договора си, който скоро изтича.

Интересно е, че Мбапе подписва първия си договор с компанията Nike едва на осем години. Сега, след почти две десетилетия, той обмисля смяна на спонсора, вярвайки, че заслужава финансово по-изгоден договор.

За да се избегнат усложнения по време на предстоящото Световно първенство, Nike и Френската футболна федерация са се договорили за краткосрочно удължаване на сътрудничеството с един месец. Така е осигурено Мбапе да носи екипировка на този производител по време на турнира.

В търсене на нов основен спонсор, като главен фаворит се откроява Adidas. Освен него, интерес са проявили и Under Armour, както и няколко други производители на спортна екипировка. Решението, което Мбапе ще вземе това лято, със сигурност ще привлече голямо внимание.

След паузата за националните отбори, Мбапе и неговият Реал Мадрид ги очаква продължение на сезона. Клубът се бори за титлата в Испания, където основен съперник им е Барселона, но и за трофея в Шампионската лига. На четвъртфиналите на най-елитния европейски турнир, Реал Мадрид ще се изправи срещу Байерн Мюнхен, след като на осминафиналите елиминира Манчестър Сити.

Снимки: Gettyimages

Ювентус и Влахович са все по-близо до споразумение за нов договор

Ювентус и Влахович са все по-близо до споразумение за нов договор

Дешан обяви нова дата, в която ще разкрие състава за Световното, и обеща много ротации срещу Колумбия

Дешан обяви нова дата, в която ще разкрие състава за Световното, и обеща много ротации срещу Колумбия

Милан няма да задържи Фюлкруг

Милан няма да задържи Фюлкруг

Две дузпи на Джонатан Дейвид спасиха Канада от поражение

Две дузпи на Джонатан Дейвид спасиха Канада от поражение

Унгария удари Словения в края

Унгария удари Словения в края

Япония надигра Шотландия на “Хемпдън Парк”

Япония надигра Шотландия на “Хемпдън Парк”

60 факта за големия юбиляр Краси Балъков

60 факта за големия юбиляр Краси Балъков

  • 29 март 2026 | 01:53
Александър Димитров говори пред медиите в Джакарта

Александър Димитров говори пред медиите в Джакарта

Ето какъв идеален отбор нареди Бала през 90-те години

Ето какъв идеален отбор нареди Бала през 90-те години

Хора, спрете се! Какво ви става? Защо след 10:2 унижавате млади български момчета по този начин?

Хора, спрете се! Какво ви става? Защо след 10:2 унижавате млади български момчета по този начин?

Греда, пропусната дузпа и куп елегантни отигравания от Бербатов при победа на легендите на Ман Юнайтед

Греда, пропусната дузпа и куп елегантни отигравания от Бербатов при победа на легендите на Ман Юнайтед

Легендите на Ливърпул изпуснаха преднина от два гола срещу Борусия (Д) при завръщането на Клоп

Легендите на Ливърпул изпуснаха преднина от два гола срещу Борусия (Д) при завръщането на Клоп

