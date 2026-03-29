Мбапе приключва отношенията си с Nike

Докато Килиан Мбапе се подготвя за ангажиментите си с националния отбор на Франция, се появиха неочаквани новини, които биха могли да бележат предстоящото лято. Въпреки че участието му в предстоящите мачове е под въпрос, нападателят на Реал Мадрид редовно се отзова на повиквателната на селекционера. Вниманието на обществеността обаче привлече информация, която не е пряко свързана с терена.

Според последни информации, дългогодишното сътрудничество между френския футболист и спортния гигант Nike е към своя край. Мбапе, който години наред беше едно от основните лица на марката, вероятно няма да поднови договора си, който скоро изтича.

Интересно е, че Мбапе подписва първия си договор с компанията Nike едва на осем години. Сега, след почти две десетилетия, той обмисля смяна на спонсора, вярвайки, че заслужава финансово по-изгоден договор.

За да се избегнат усложнения по време на предстоящото Световно първенство, Nike и Френската футболна федерация са се договорили за краткосрочно удължаване на сътрудничеството с един месец. Така е осигурено Мбапе да носи екипировка на този производител по време на турнира.

В търсене на нов основен спонсор, като главен фаворит се откроява Adidas. Освен него, интерес са проявили и Under Armour, както и няколко други производители на спортна екипировка. Решението, което Мбапе ще вземе това лято, със сигурност ще привлече голямо внимание.

След паузата за националните отбори, Мбапе и неговият Реал Мадрид ги очаква продължение на сезона. Клубът се бори за титлата в Испания, където основен съперник им е Барселона, но и за трофея в Шампионската лига. На четвъртфиналите на най-елитния европейски турнир, Реал Мадрид ще се изправи срещу Байерн Мюнхен, след като на осминафиналите елиминира Манчестър Сити.

