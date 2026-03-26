Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Ивелин Попов за края на кариерата си и бъдещите си планове
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. "Екип" разкри, че лекарите на Реал са изследвали грешния крак на още един играч

"Екип" разкри, че лекарите на Реал са изследвали грешния крак на още един играч

  • 26 март 2026 | 12:44
  • 615
  • 0
След като предполагаемата грешна диагноза на Килиан Мбапе (27 г.) предизвика смут, медицинският екип на Реал Мадрид получи нов тежък удар от Франция. И Едуардо Камавинга (23 г.) е преживял същото, твърди "Екип".

Все още не са утихнали страстите около случая „Мбапе“, а медицинският отдел на Реал Мадрид отново е подложен на критики. Престижният всекидневник твърди, че нападателят не е единственият френски национал, чийто крак лекарите на Реал са диагностицирали погрешно!

Камавинга получи контузия на левия глезен по време на мача с Атлетик Билбао (3:0) на 3 декември 2025 г. Автор на гол, 23-годишният централен полузащитник трябваше да напусне терена след 69 минути.

На следващия ден му е направен ЯМР, но поради грешка в комуникацията между клуба и клиниката, където е извършено изследването, лекарите от „образната диагностика“ са се фокусирали върху десния крак, където, разбира се, играчът не е имал никакъв проблем. Резултатът? Камавинга получава зелена светлина да тренира, докато истинският проблем е игнориран.

Това е имало сериозни последици. Въпреки че е бил в групата за мача срещу Селта Виго на 7 декември, той не е играл. След това пропуска всички следващи мачове – срещу Алавес в първенството, срещу Манчестър Сити в Шампионската лига и срещу Талавера за купата – поради постоянни проблеми с глезена.

В крайна сметка Камавинга се завръща на терена на 20 декември срещу Севиля, макар и само за 18 минути. Приликите със ситуацията на Мбапе са поразителни. Нападателят се оплака от проблеми с лявото коляно през декември, а журналистът Даниел Риоло от Radio Monte Carlo (RMC) разкри, че лекарите на Реал всъщност са прегледали дясното му коляно.

Килиан Мбапе вчера отрече информацията, но Риоло още веднъж потвърди грешката и увери, че от "Сантиаго Бернабеу" са помолили нападателя да излъже, за да си спестят срама.

Следвай ни:

