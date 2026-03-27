Реал няма реални планове за Родри през това лято

Позицията на Реал Мадрид относно евентуален трансфер на Родри остава непроменена и испанският клуб все още няма намерение да подписва договор с халфа на Манчестър Сити, съобщава вестник "АС" в петък. Националът на Испания заяви в интервю, че не изключва възможността за подобен трансфер: "Това, че играх за Атлетико не ме спира да премина в Реал Мадрид. Не можеш да откажеш най-добрите клубове в света - други също са поели по този път."

Реал Мадрид все още не вижда Родри като опция за евентуално подсилване на халфовата си линия, тъй като клубът има други цели през лятото за тази позиция. Договорът на 29-годишния испанец с Манчестър Сити е до лятото на 2026-2027. Според английските медии обаче е много вероятно той да напусне през лятото.

Снимки: Imago