Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

България натрупа самочувствие след погром над Соломоновите острови - на живо от Джакарта след 10:2
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  Реал няма реални планове за Родри през това лято

  • 27 март 2026 | 12:40
  • 476
  • 0
Позицията на Реал Мадрид относно евентуален трансфер на Родри остава непроменена и испанският клуб все още няма намерение да подписва договор с халфа на Манчестър Сити, съобщава вестник "АС" в петък. Националът на Испания заяви в интервю, че не изключва възможността за подобен трансфер: "Това, че играх за Атлетико не ме спира да премина в Реал Мадрид. Не можеш да откажеш най-добрите клубове в света - други също са поели по този път."

Реал Мадрид все още не вижда Родри като опция за евентуално подсилване на халфовата си линия, тъй като клубът има други цели през лятото за тази позиция. Договорът на 29-годишния испанец с Манчестър Сити е до лятото на 2026-2027. Според английските медии обаче е много вероятно той да напусне през лятото.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Клоп: Салах е един от най-великите за всички времена

Клоп: Салах е един от най-великите за всички времена

  • 27 март 2026 | 10:55
  • 2802
  • 5
Погба с първи гол за Монако

Погба с първи гол за Монако

  • 27 март 2026 | 10:51
  • 975
  • 0
Тонали: Сблъскахме се с демони от миналото

Тонали: Сблъскахме се с демони от миналото

  • 27 март 2026 | 10:28
  • 746
  • 0
Тухел: Бен Уайт заслужава втори шанс с английския национален отбор

Тухел: Бен Уайт заслужава втори шанс с английския национален отбор

  • 27 март 2026 | 10:20
  • 585
  • 0
Защитник на ЦСКА 1948 е на един мач от Световното първенство

Защитник на ЦСКА 1948 е на един мач от Световното първенство

  • 27 март 2026 | 07:40
  • 6272
  • 1
Мурат Якин: Странични неща отвличаха вниманието на Германия от футбола

Мурат Якин: Странични неща отвличаха вниманието на Германия от футбола

  • 27 март 2026 | 06:59
  • 1891
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

България размаза с двуцифрен резултат Соломонови о-ви за рекорд през XXI век

България размаза с двуцифрен резултат Соломонови о-ви за рекорд през XXI век

  • 27 март 2026 | 12:30
  • 119262
  • 255
Димитров: Няма как да си вадим поуки от този мач! Трябва да си променим манталитета

Димитров: Няма как да си вадим поуки от този мач! Трябва да си променим манталитета

  • 27 март 2026 | 12:44
  • 4647
  • 8
Пиастри изпревари с малко Мерцедес в Япония

Пиастри изпревари с малко Мерцедес в Япония

  • 27 март 2026 | 09:12
  • 18590
  • 1
Филип Кръстев: Щастлив съм, че бях капитан, днес показахме, че футболът е хубав спорт

Филип Кръстев: Щастлив съм, че бях капитан, днес показахме, че футболът е хубав спорт

  • 27 март 2026 | 12:50
  • 387
  • 0
8 отбора от Европа се доближиха на крачка от Мондиал 2026

8 отбора от Европа се доближиха на крачка от Мондиал 2026

  • 27 март 2026 | 00:36
  • 60019
  • 14
Марин Петков: Всяка победа е добра за нас

Марин Петков: Всяка победа е добра за нас

  • 27 март 2026 | 12:53
  • 278
  • 0