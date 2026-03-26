Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Ивелин Попов за края на кариерата си и бъдещите си планове
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
От Реал помолили Мбапе да излъже за грешката на лекарите

  • 26 март 2026 | 12:33
  • 3127
  • 5
Журналистът Даниел Риоло, който преди два дни разкри за голямата грешка на лекарите на Реал Мадрид при първоначалното диагностициране на контузията на Килиан Мбапе, е сигурен, че кралският клуб е помолил французина да излъже на вчерашната си пресконференция. Нападателят заяви, че информацията за това, че медицинският щаб е направил изследване на грешното му коляно, не отговаря на истината. Даниел Риоло обаче още веднъж увери, че тази новина е истина на 100%.

Мбапе отрече, че в Реал Мадрид са прегледали грешното му коляно
“Имало е срещи на високо ниво. Информацията, разкрита в After Foot (б.ред. - програмата на RMC, в която Риоло разкри шокиращата грешка), беше потвърдена от всички. Клубът възприе стратегия с лъжи… Ще го кажа директно - Мбапе излъга. Мисля, че това е стратегия, ръководена от Реал Мадрид. Мбапе не иска да навреди на интересите на Реал. Потвърждавам историята на 100%. Той възприе комуникационна стратегия, основана на лъжи и скриване на истината за тази гротескна грешка с изследване на грешното коляно. Не разбирам тази стратегия. Защо не заложат на искреността? Вместо да обърнат страницата, те повтарят една и съща история. Лъжата никога не е правилният избор“, заяви Риоло.

Медицинският щаб на Реал направил срамна грешка при диагностицирането на контузията на Мбапе
Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Хари Магуайър съвсем близо до нов договор с Манчестър Юнайтед

  • 26 март 2026 | 11:19
  • 1039
  • 3
Де Дзерби не иска да се завръща преди края на сезона

  • 26 март 2026 | 10:29
  • 1810
  • 0
Чаби Алонсо е все по-близо до Ливърпул, но има едно важно условие

  • 26 март 2026 | 09:53
  • 14209
  • 12
Синът на Емил Хески специално пред Sportal.bg

  • 26 март 2026 | 09:30
  • 2458
  • 0
16 отбора от Европа се впускат в битка за 4 квоти за Мондиал 2026

  • 26 март 2026 | 07:30
  • 8199
  • 0
Бразилия и Франция ще премерят сили преди наближаващия Мондиал

  • 26 март 2026 | 07:00
  • 4282
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Ивелин Попов за края на кариерата си и бъдещите си планове - гледайте на живо!

  • 26 март 2026 | 12:52
  • 1528
  • 3
Александър Димитров: Искаме да доминираме през целия мач срещу Соломоновите острови

  • 26 март 2026 | 08:05
  • 17640
  • 86
Стадион по-голям от "Маракана" и "Алианц Арена" посреща България, взимат заем от СССР за построяването му

  • 26 март 2026 | 03:24
  • 62170
  • 27
Чаби Алонсо е все по-близо до Ливърпул, но има едно важно условие

  • 26 март 2026 | 09:53
  • 14209
  • 12
Димитров лично разговарял с играч на Рейнджърс, чака решението му за България

  • 26 март 2026 | 08:42
  • 15124
  • 10
Везенков продължава да окупира челните места по статистика в Евролигата

  • 26 март 2026 | 08:00
  • 4238
  • 1