От Реал помолили Мбапе да излъже за грешката на лекарите

Журналистът Даниел Риоло, който преди два дни разкри за голямата грешка на лекарите на Реал Мадрид при първоначалното диагностициране на контузията на Килиан Мбапе, е сигурен, че кралският клуб е помолил французина да излъже на вчерашната си пресконференция. Нападателят заяви, че информацията за това, че медицинският щаб е направил изследване на грешното му коляно, не отговаря на истината. Даниел Риоло обаче още веднъж увери, че тази новина е истина на 100%.
“Имало е срещи на високо ниво. Информацията, разкрита в After Foot (б.ред. - програмата на RMC, в която Риоло разкри шокиращата грешка), беше потвърдена от всички. Клубът възприе стратегия с лъжи… Ще го кажа директно - Мбапе излъга. Мисля, че това е стратегия, ръководена от Реал Мадрид. Мбапе не иска да навреди на интересите на Реал. Потвърждавам историята на 100%. Той възприе комуникационна стратегия, основана на лъжи и скриване на истината за тази гротескна грешка с изследване на грешното коляно. Не разбирам тази стратегия. Защо не заложат на искреността? Вместо да обърнат страницата, те повтарят една и съща история. Лъжата никога не е правилният избор“, заяви Риоло.
