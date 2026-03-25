Флорентино иска да задържи Винисиус

Президентът на Реал Мадрид Флорентино Перес иска да продължи договора на една от звездите в отбора Винисиус, съобщава италианският журналист Фабрицио Романо във вторник.
От няколко месеца Перес лично настоява за запазване на бразилеца в състава и през следващия сезон. Настоящият договор на 25-годишното крило с 15-кратния клубен шампион на Европа изтича в края на следващия сезон 2026/2027.
През кампанията до момента Винисиус е изиграл 43 мача с екипа на Реал Мадрид във всички турнира, отличавайки се със 17 гола и 13 асистенции.
Национлът на Бразилия е в Мадрид от 2018 г.