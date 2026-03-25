Флорентино иска да задържи Винисиус

Президентът на Реал Мадрид Флорентино Перес иска да продължи договора на една от звездите в отбора Винисиус, съобщава италианският журналист Фабрицио Романо във вторник.

От няколко месеца Перес лично настоява за запазване на бразилеца в състава и през следващия сезон. Настоящият договор на 25-годишното крило с 15-кратния клубен шампион на Европа изтича в края на следващия сезон 2026/2027.

🔴 𝗙𝗟𝗢𝗥𝗘𝗡𝗧𝗜𝗡𝗢 𝗣𝗘́𝗥𝗘𝗭 𝗔 𝗙𝗔𝗜𝗧 𝗗𝗨 𝗥𝗘𝗧𝗢𝗨𝗥 𝗗𝗘 𝗩𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗨𝗦 𝗝𝗥 𝗔̀ 𝗦𝗢𝗡 𝗠𝗘𝗜𝗟𝗟𝗘𝗨𝗥 𝗡𝗜𝗩𝗘𝗔𝗨 𝗦𝗔 𝗠𝗜𝗦𝗦𝗜𝗢𝗡 𝗣𝗘𝗥𝗦𝗢𝗡𝗡𝗘𝗟𝗟𝗘 ! 🤍



Le président a toujours soutenu le brésilien.



🗞️ @marca pic.twitter.com/lHPSeu8pQB — Vibes Foot (@VibesFoot) March 23, 2026

През кампанията до момента Винисиус е изиграл 43 мача с екипа на Реал Мадрид във всички турнира, отличавайки се със 17 гола и 13 асистенции.

Национлът на Бразилия е в Мадрид от 2018 г.