Кроос: В Реал Мадрид печелиш ШЛ и на другия ден Перес ти казва "Догодина пак"

Тони Кроос беше един от главните герои на „Бялата седмица“ на университетското училище „Реал Мадрид – Европейски университет“. В изказването си пред студентите германската легенда, който спечели 23 трофея (включително пет пъти Шампионската лига) за едно изключително десетилетие на “Бернабеу”, говори за оттеглянето си, високите изисквания в клуба и как е преживял скорошния сблъсък, в който отборът победи Манчестър Сити.

За оттеглянето си от футбола през 2024 г.

“Оттеглих се, защото никога не исках да стигна до момент, в който да не се чувствам толкова добре и да започна да имам физически проблеми. Усещането за топката никога не изчезва, все още го имам. Винаги ми е било ясно, че искам да си тръгна така, както заслужавам, както заслужава клубът и както искам феновете да ме запомнят, защото последното впечатление ми се струва много важно. Много съм щастлив с това решение, стана така, както винаги съм искал. Не можех да планирам спечелването на Шампионската лига, защото бях взел решението преди това. В крайна сметка всичко се получи толкова добре, с Шампионската лига и Ла Лига – по-добре не можеше да бъде.“

Изискванията в Реал Мадрид

„Бях гладен за успехи до самия край. Освен това, когато спечелиш Шампионската лига, на следващия ден президентът ти казва, че е време за следващата. Можеш да се наслаждаваш няколко часа до следващия ден, когато чуваш от шефа: „Много добре, догодина се виждаме пак тук, на същото място и със същата купа“. Това може да изглежда като дреболия, но не ти позволява да се отпуснеш. В този клуб в главата ти е само: „Шампионска лига, Шампионска лига, Шампионска лига“.

Трите поредни титли в Шампионската лига със Зидан (2016-2018 г.)

„Бяхме отбор. Имаше много велики играчи, но разбирахме, че когато съдията даде сигнал за начало, всички искахме едно и също. Всички искахме да победим и това беше ключът. Също така бяхме много добри – ако си слаб отбор, не печелиш Шампионската лига.“

Магията на „Бернабеу“

„Това не е възможно на много стадиони. Създава се сила, която се предава на отбора и се отнема от съперника. Имало е обрати срещу отбори, за които си мислиш, че са много стабилни и добри. В тези моменти „Бернабеу“ ни помогна много. Това, което прави стадиона специален, е, че им е нужен само един миг, за да променят развоя. Съперниците си мислят, че не искат да играят. Отборът израсна много, защото знае как да играе с това, а е имало големи противници, които не бяха способни да направят три поредни паса.“

Какво представлява Реал Мадрид

„След толкова много време тук мога да кажа, че това е много човешки клуб, отвътре е много семеен. А това винаги започва от върха. Начинът, по който Флорентино Перес ме посрещна от първия ден, както винаги е говорил с мен... Но не само с мен, а винаги, когато влиза в съблекалнята. Това е нещо, което се вижда и отвън. Той излъчва нещо много човешко и това винаги съм го ценял високо в този клуб. Преживял съм много различни съблекални тук, много играчи си тръгнаха, а други дойдоха, но това не се промени. Чувствах се много комфортно в този клуб, много защитен в трудни моменти, защото сме имали и такива. И това също го направи специален. Затова и краят беше такъв – защото искахме да си кажем сбогом на върха.“

Победата над Сити в ШЛ наскоро

„Отборът успя да вдигне нивото, адаптирайки се към съперника и важността на мача. Изиграха два много добри двубоя. У дома много ни помогна и номер 8 (Валверде, на когото „завеща“ фланелката си), който много ми харесва. Сега идват германците (Байерн - бел.ред.).“

Тони Кроос към саудитите: Кой ще ви гледа, ако Кристиано си тръгне?