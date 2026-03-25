Мбапе отрече, че в Реал Мадрид са прегледали грешното му коляно

Нападателят на Реал Мадрид и френския национален отбор Килиан Мбапе отхвърли твърденията за лекарска грешка при лечението на контузията му.

Мбапе получи травма в коляното след мача със Селта на 7 декември, поради което пропусна редица срещи през януари и февруари.

Медицинският щаб на Реал направил срамна грешка при диагностицирането на контузията на Мбапе

По-рано френският журналист Даниел Риоло заяви: „Носят се слухове, че в Реал са прегледали грешното коляно. Мислите, че е глупост? Мадрид уволни медицинския си щаб. Килиан избегна най-лошото.“

Впоследствие тази информация беше потвърдена и от няколко испански журналисти.

Мбапе: Много лъжи се изговориха за моята контузия

„Информацията, че са ми прегледали грешното коляно, не отговаря на истината. Може би аз нося косвена отговорност за това. Когато няма комуникация с пресата, всички се възползват – това е част от играта“, коментира Мбапе.

„Взаимоотношенията ни с Реал Мадрид винаги са били доста прозрачни. Намираме се във важен момент от сезона и исках отборът да побеждава в мое отсъствие, което е прекрасно. Когато се контузих в началото на януари, всички мислеха, че аз съм единственото решение за клуба, но това не беше така“, добави френската звезда.

